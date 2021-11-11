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波蘭白俄邊境危機 普亭被控是主使 歐盟擬再對白俄制裁

編譯中心／綜合10日電
11月8日，來自中東及非洲等地的難民聚集在白羅斯西部邊境格羅德諾。當地位處波蘭邊境附近。（美聯社）
11月8日，來自中東及非洲等地的難民聚集在白羅斯西部邊境格羅德諾。當地位處波蘭邊境附近。（美聯社）

波蘭與白俄羅斯邊境的難民危機持續升級，波蘭總理莫瑞維奇昨批評白俄總統盧卡申科是始作俑者；他今天重申指控，並表示幕後主使是俄羅斯總統普亭。俄國外長拉夫羅夫則批評歐盟針對本次難民危機「雙標」，建議歐盟應如2016年財政援助土耳其般資助白俄羅斯，以鼓勵白俄阻止難民越境。

莫瑞維奇10日視察邊境部隊後，在國會緊急會議上表示，盧卡申科正在波蘭邊境發動「難民攻擊」，但他只是執行者，「幕後策畫者在莫斯科，是總統普亭」。莫瑞維奇形容當下危機是一場以難民作人肉盾牌的「新型戰爭」，意圖破壞歐盟穩定。

白羅斯總統盧卡申科被指是這次難民危機的是始作俑者。(美聯社)
白羅斯總統盧卡申科被指是這次難民危機的是始作俑者。(美聯社)

白俄近日被指控「護送」成千上萬難民到波蘭邊境，並幫助他們破壞圍欄企圖越境。波蘭已加派軍隊到邊境，並警告有爆發武裝衝突的風險。鄰國立陶宛也派部隊到邊境，當局10日宣布與白俄邊境午夜起進入緊急狀態。

俄羅斯堅決否認波蘭的指控，外長拉夫羅夫反批美國、歐盟、歐理會，甚至聯合國、歐洲安全暨合作組織(OSCE)等國際組織，共同導演一場「反白俄行動」。於此同時，俄媒引述俄國國防部報導，兩架俄羅斯戰略轟炸機今天飛越白俄領空，協助測試白俄與俄國聯合防空系統。

11月8日，波蘭邊防部隊成員站在波白邊境鐵絲網前方站崗。來自中東及非洲等地的難民...
11月8日，波蘭邊防部隊成員站在波白邊境鐵絲網前方站崗。來自中東及非洲等地的難民聚集在白羅斯西部邊境格羅德諾。當地位處波蘭邊境附近。（美聯社）

針對這次難民危機，歐盟將對白俄實施新一波制裁，包括制裁白俄外長馬克伊及白俄航空等30個人及實體，最快下周通過。

德國總理梅克爾10日也和普亭通電話，要求普亭介入本次危機。歐理會主席米歇爾10日到訪華沙，透露，歐委會未來幾日將討論撥款興建邊境基建的可能。聯合國人權事務高級專員巴舍萊也表示，本次移民危機「令人無法容忍」，表示尋求庇護者不應再受困另一夜。

明年初擬「拜普會」 兩人年底先視訊

另據俄羅斯「商報」引述消息人士報導，美國總統拜登與俄國總統普亭明年初可能舉行面對面會談，且今年底前會先召開視訊會議。

拜登與普亭6月在瑞士日內瓦會談時，兩國關係處於冷戰結束以來的低谷，烏克蘭、敘利亞、俄國異議人士納瓦尼入獄等多項議題，造成美俄關係低迷。

商報指出，美俄雙方尚未同意新一輪會談的細節，但初步規畫今年底之前會召開視訊會議，明年初再進行面對面的會談。

商報表示，兩位領袖將討論他們在日內瓦峰會達成的多項協議，新一輪會談議題會很廣泛。

邊境 白俄羅斯 普亭

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