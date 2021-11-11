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岸田成功連任日相 公布「新內閣」只有1人是新面孔

編譯張佑生／綜合10日電
日本新內閣10日全體大合照，前排中是首相岸田文雄，左二是外相林芳正。（美聯社）
日本新內閣10日全體大合照，前排中是首相岸田文雄，左二是外相林芳正。（美聯社）

日本執政的自民黨上個月底在眾院改選贏得過半數席次，黨魁岸田文雄10日在特別國會再度當選第101任首相，宣布將以振興經濟和減少貧富差距為施政重點。外相改由前文部科學大臣林芳正擔任，其餘閣員全數留任，等餘只有一位新面孔。

原任自民黨幹事長甘利明在小選區落敗，雖透過比例代表復活當選，但辭去幹事長一職。岸田起用時任外相的茂木敏充接替，外相改由林芳正出任。

眾議院前議長大島理森與前副議長赤松廣隆宣布退休，新任正副議長分別是自民黨前幹事長細田博之和立憲民主黨前經濟產業大臣海江田萬里。

岸田在10日傍晚的記者會上觸及了新冠疫情、振興經濟措施和外交政策的挑戰，表示日本正處在一個「不穩定的局勢」，需要政治領袖帶領眾人度過：「我將竭盡全力加緊落實各項政策」。

岸田表示將購買160萬劑口服的新冠疫苗，因應下波疫情可能到來，12月開始施打補強針。

岸田表示提高護理人員、保育士和護士等工資是「最優先課題」，將在春鬥（春季勞資談判）前通過經濟對策採取必要措施，提前實施。

外交方面，岸田表示在氣候峰會場邊曾與美國總統拜登交談，希望年底前能訪美正式會談。對於中國和北韓，岸田則稱將加強對飛彈和網攻防禦。

岸田12日將宣布因應新冠疫情的整體對策，19日公布彙總後的經濟對策，並尋求在年底前通過追加30兆日圓（約2646億美元）的預算。

特別國會指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。本次眾議院大選已於10月31日進行投開票，岸田率領的自民黨取得過半數席次。

岸田10月4日才獲任命為首相，雖然從日本1885年實施內閣制以來，是值得紀念的「第100任」，但碰上眾議院隨後改選，讓第100任首相任期只有短短約一個月。

眾議院 日本 疫情

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