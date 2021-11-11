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日本新外相親中 親台的安倍出招牽制

編譯中心／綜合10日電

岸田文雄10日當選日本首相，新內閣中以外務大臣林芳正人事最受矚目，因其對中國的友好態度被視為「親中派」，分析家關注岸田政府是否將修改對中路線。另有媒體報導，執政的自民黨內保守派強烈反對此項任命，前首相安倍晉三為牽制林芳正和首相岸田，正安排明年訪問台灣。

林芳正畢業於美國哈佛大學研究所，1995年投身參議院大選首度當選步入政壇，一共連任五屆，這次眾院大選他轉戰眾院，順利當選。他歷任防衛大臣、文部科學大臣等職，被視為專精政策的「政策通」，在岸田率領的自民黨派閥岸田派內，擔任屬第二號人物的「座長」。

日本讀賣新聞分析，岸田任命專精政策的親信林芳正，可看出其強化外交的意圖。

岸田與林芳正領導的自民黨派系岸田派，傳統上親中，林芳正還是國會親中組織「日中友好議員聯盟」會長。相對之下，安倍是國會跨黨派親台組織「日華議員懇談會」顧問，安倍胞弟、防衛大臣岸信夫則擔任日華懇幹事長。

此外，安倍與林芳正選區都在山口縣，未來兩人的選區有可能合併，成為競爭對手，安倍因此對林芳正嚴加提防。

日本富士晚報質疑，在全球民主國家都關切中國擴張軍力及人權問題的情況下，日本這時讓親中派出任外相，可能傳達錯誤訊息。自民黨內也有人懷疑，岸田這項人事安排，是否意味將持續推動邀中國領導人習近平以「國賓」身分訪日，因為明年是中日建交50周年。

林芳正與曾任眾議員及財務大臣的父親林義郎，先後擔任日中友好議員聯盟會長。他最近接受文藝春秋月刊專訪時，表示日本跟中國經濟上有切不斷的關係，不能「從明天開始就讓日中貿易歸零」。

林芳正自稱是「知中派」，但不會「媚中」，「在跟對方談判時，了解對手比不知道來得好」。他8日在電視上談到中國人權問題時說，這是應該嚴重憂慮的問題，「中國也必須保障基本人權」。

中國 日本 眾院

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