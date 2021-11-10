影／越南高官大啖金箔牛排 「撒鹽哥」臉書標籤一度被禁

土耳其廚師「撒鹽哥」戈克切。（取材自Instagram）

越南 高官到倫敦出差，跑去高價餐廳大啖金箔戰斧牛排，還從網紅「撒鹽哥」的刀上咬下牛肉，影片傳回國內引發眾怒，「撒鹽寶貝」標籤在臉書 一度被禁，隨後遭到解封。

臉書（Facebook）母公司Meta發言人告訴路透，「我們已經在臉書解封了這個標籤，正在調查為何會發生」。發言人證實，「撒鹽寶貝」（#saltbae）被禁的範圍不僅是越南，而是全球。

目前無法立即得知標籤被禁原因，發言人不願意對可能原因置評。

土耳其廚師「撒鹽哥」戈克切（Nusret Gokce）以浮誇料理手法擴張自家牛排帝國。在2017年1月的一段網路影片中，他烹調烤肉時，用右手輕撮一抹鹽，然後弓起手臂，將鹽順著手肘滑落到肉上，此一獨特撒鹽手法讓他在網路上爆紅，這段影片當時吸引上千萬次點閱，「撒鹽寶貝」（Salt Bae）稱號不脛而走。

整起事件源於「撒鹽哥」官方TikTok 帳號上傳的一段影片。越南公安部長蘇林（To Lam）一行人上週到戈克切位於倫敦的餐廳用餐，「撒鹽哥」親自接待，切好沾滿金箔的戰斧牛排，表演撒鹽絕活，還用刀叉起一塊肉餵給蘇林，蘇林也張嘴接下。

Cận cảnh Đại tướng Tô Lâm đến thăm nhà hàng Nusret Gökçe ở London vào đầu tháng 11/2021. Nhà hàng này có bán món bò dát vàng tomahawk nổi tiếng.#ĐạitướngTôLâm, #TôLâm, #bòdátvàngtomahawk, #saltbae, pic.twitter.com/1yqTvIePtj — Le Dang Hai (@DanghaiHai12) November 10, 2021

64歲的蘇林造訪英國，是與其他官員一同參加蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），但他大嚼金箔牛排的畫面，在越南網路與現實中都引發抗議。

許多人質疑，身處高位的官員為何會在越南打擊貪腐之際，被拍到大啖這麼高價的食物。蘇林吃的金箔牛排，每份要價高達1450英鎊（約1966美元）。

有15萬追蹤者的越南臉書用戶Nguyen Lan Thang把自己的臉書頭像換成了「撒鹽哥」餵蘇林吃牛排的截圖，並稱越南當地媒體對這起事件隻字未提。

他在貼文中寫道：「有追蹤這個帳號的安全長官，你們有看到蘇林部長吃撒鹽牛排的影片嗎？知道吃一塊牛排，要花上你們多少個月的薪水嗎？」

目前不清楚誰為這份大餐買單。蘇林並未回應置評要求，負責外國媒體探詢事務的越南外交部也沒有回應。

這則影片的原始版上架後不久，已從「撒鹽哥」的TikTok帳號移除。越南的TikTok用戶對路透社表示，其他複製版也被TikTok以「違反社群守則」為由下架。

TikTok和「撒鹽哥」都拒絕置評。

越南北部咖啡廳的一名顧客受訪說，「政府高官超級有錢，這在越南不是什麼新鮮事，但一名部長張大嘴巴去咬一片金箔牛排，真是丟臉」。他因安全顧慮拒絕透露姓名。

越南被世界銀行（World Bank）界定為中低所得國家，部長月薪大約1600萬越南盾。

越南時常要求社群媒體對所謂「反國家」貼文進行審查，去年曾威脅臉書，如果不移除平台上更多政治貼文，就要讓臉書在越南關門。臉書拒絕評論越南政府是否曾要求將影片移除。

蘇林是越南最有權勢的官員之一，他執掌的公安部管理警察，以及負責調查貪腐和打擊異議分子的機構。

蘇林上周還率領官員前往馬克思（Karl Marx）在倫敦的墳墓致意，共產黨執政的越南官媒報導，這麼做是為了「飲水思源」。