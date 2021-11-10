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「智商不到70」走私毒品 新加坡死囚鬼門關前逃一劫

編譯中心／綜合9日電
馬來西亞籍男子納加德蘭因走私毒品，預定在10日在新加坡伏法，但許多人權活動人士指他智商不到70，認為他被利用，呼籲星國寬恕他。（歐新社）
馬來西亞籍男子納加德蘭因走私毒品，預定在10日在新加坡伏法，但許多人權活動人士指他智商不到70，認為他被利用，呼籲星國寬恕他。（歐新社）

馬來西亞一名男子涉嫌走私毒品新加坡，原定10日處以死刑，但人權團體宣稱男子智能不足要求上訴，隨後又傳出男子染疫無法進行上訴程序，新加坡法院今天下令延後行刑，時間未定。

中央社引述法新社報導，馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）是在2009年涉嫌攜帶43公克海洛因（約3湯匙量）入境新加坡時遭逮。新加坡對待毒品犯罪相當嚴厲，是全世界刑度最重的國家之一。

納加德蘭在2010年被判處絞刑，並在多次上訴都敗訴後，預計本月10日行刑。許多支持者指稱納加德蘭智能不足，這意味他無法做出理性決定。

支持者表示，納加德蘭的智商只有69，這是被認定為智能障礙的等級，且在犯案時，納加德蘭還有嚴重的酒精問題。但是新加坡內政部為執意執行絞刑的決定辯護，聲稱新加坡的司法裁定認為納加德蘭在犯案時「知道自己在做什麼」。納加德蘭多次上訴皆告失敗。

納加德蘭的律師團8日提出法律挑戰，主張對納加德蘭處以絞刑將是違憲後，新加坡高等法院駁回納加德蘭律師團的說法，但同意暫緩行刑，交由上訴法院做進一步聽審。上訴法院原定今天聽審，但在聽審開始前，法官潘文龍（Andrew Phang Boon Leong）表示納加德蘭感染COVID-19。潘文龍說：「我們必須下令暫停執行死刑。」目前尚無指示會暫緩執行多久。

包括國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）在内等人權團體，稱擬議執行的處決「卑劣」且「殘酷」。歐洲聯盟（EU）也在上週末呼籲新加坡予以減刑。

根據報導，馬來西亞總理致函新加坡總理李顯龍，呼籲基於「人道理由」延後執行這項死刑。網路上一項要求為納加德蘭減刑的請願書已獲6萬5000多人連署。

如果新加坡仍照原定日期將納加德蘭處以絞刑，將是該國自2019年來首次執行的死刑。儘管有許多呼聲要求新加坡廢死，但新加坡仍捍衛以死刑作為有效嚇阻犯罪的手段。

根據路透，此案也引起國際關注，包括響應廢死活動的英國商業大亨、維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），呼籲新加坡讓納加德蘭免於一死。

新加坡 毒品 內政部

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