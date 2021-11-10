「潘朵拉文件」引爆風波 智利眾院通過彈劾總統

「潘朵拉文件」（Pandora Papers）調查報告揭露，智利總統皮涅拉涉嫌透過子女經營的企業出售一家礦業公司，反對派發起彈劾 ；眾議院 今天表決通過彈劾，將交參議院 審判，若再通過，皮涅拉的總統生涯將就此告終。

經過22個小時的冗長辯論後，眾議院表決時有78票贊成，67票反對，3票棄權，通過對皮涅拉的彈劾案。此案將提交參議院，但要獲得43位參議員中2/3支持才能通過彈劾，料將更為困難。

「潘朵拉文件」是國際調查記者聯盟（ICIJ）針對全球領袖的隱藏財富所撰寫的大批報告。智利公共檢察官辦公室10月8日針對多明加（Dominga）礦業公司2010年的出售案展開調查，當時皮涅拉處於第一個任期。

皮涅拉否認指控，還說他曾在2017年的調查中免於被起訴。檢方上週展開新調查時，皮涅拉說他「全然相信法庭會像過去一樣證實沒有違法情事、證明我完全清白」。

這是針對皮涅拉提出的第2起彈劾案。上一案在2019年提出，主要指責他殘酷鎮壓示威者，但未彈劾成功。

智利人民將在11月21日投票選出新總統和新國會，預期彈劾案會在此之前有結果。皮涅拉的第2個任期自2018年3月至2022年3月11日止。