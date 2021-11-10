我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

「潘朵拉文件」引爆風波 智利眾院通過彈劾總統

編譯中心／綜合9日電

「潘朵拉文件」（Pandora Papers）調查報告揭露，智利總統皮涅拉涉嫌透過子女經營的企業出售一家礦業公司，反對派發起彈劾眾議院今天表決通過彈劾，將交參議院審判，若再通過，皮涅拉的總統生涯將就此告終。

經過22個小時的冗長辯論後，眾議院表決時有78票贊成，67票反對，3票棄權，通過對皮涅拉的彈劾案。此案將提交參議院，但要獲得43位參議員中2/3支持才能通過彈劾，料將更為困難。

「潘朵拉文件」是國際調查記者聯盟（ICIJ）針對全球領袖的隱藏財富所撰寫的大批報告。智利公共檢察官辦公室10月8日針對多明加（Dominga）礦業公司2010年的出售案展開調查，當時皮涅拉處於第一個任期。

皮涅拉否認指控，還說他曾在2017年的調查中免於被起訴。檢方上週展開新調查時，皮涅拉說他「全然相信法庭會像過去一樣證實沒有違法情事、證明我完全清白」。

這是針對皮涅拉提出的第2起彈劾案。上一案在2019年提出，主要指責他殘酷鎮壓示威者，但未彈劾成功。

智利人民將在11月21日投票選出新總統和新國會，預期彈劾案會在此之前有結果。皮涅拉的第2個任期自2018年3月至2022年3月11日止。

彈劾 參議院 眾議院

上一則

靠眼光 24歲男買房致富 擁7屋、1商業大樓

下一則

「智商不到70」走私毒品 新加坡死囚鬼門關前逃一劫

延伸閱讀

國會暴動眾院再傳喚10前高官 民調：55%認為川普應作證

國會暴動眾院再傳喚10前高官 民調：55%認為川普應作證
世界OnAir／台灣女孩在巴西 看總統防疫不力被起訴

世界OnAir／台灣女孩在巴西 看總統防疫不力被起訴
尼加拉瓜強人總統5度連任 拜登批大選「造假」

尼加拉瓜強人總統5度連任 拜登批大選「造假」
奧蒂嘉5度當選總統 歐盟批尼加拉瓜淪獨裁政權

奧蒂嘉5度當選總統 歐盟批尼加拉瓜淪獨裁政權

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排