波蘭邊境布兵1.2萬 嚴防「白俄軍逼難民越境」

數千名來自中東的難民8日在邊境集結，準備進入波蘭。（美聯社）

歐盟 東部邊境 的難民危機情勢升級，波蘭指控白俄境內數以千計的移民正在前往兩國邊界；立陶宛則在與白俄邊境部署軍隊因應。歐盟執委會主席范德賴恩警告白俄，停止放任非法移民 前進波蘭，另呼籲會員國對白俄羅斯延長制裁。對此，白俄則否認指控，反批波蘭政府「不人道」。

近日有上萬中東難民滯留在白俄與波蘭邊境紮營，有報導指出，難民們8日在白俄邊防隊的「帶頭突破」下，強行破壞波蘭邊境的鐵絲網。

波蘭已關閉部分邊境，出動1.2萬士兵加強戒備，並向試圖強行入境的難民發射催淚瓦斯。

波蘭東部邊境關卡庫茲尼察，8日爆發白俄難民入侵事件，超過4000名中東難民，在白俄邊防隊的「帶頭突破」下，強行破壞波蘭國境設置的蛇籠鐵絲網。（美聯社）

波蘭總理莫瑞維奇指責，白俄政府是為報復之前波蘭支持白俄反對派，而協助難民越境，試圖製造衝突。白俄政府否認波蘭的指控，並批評波蘭在沒有事先向白俄當局發出警告就在邊境部署了1萬名士兵，違反聯合安全協議。

范德賴恩今天警告白俄停止放任非法移民前進波蘭，表示不可將移民使用於政治目的，「白俄羅斯政府必須明白以這種方式向歐盟施壓，無助於實現目的」。

她指出，已與波蘭、立陶宛、拉脫維亞等國通話，重申歐盟對成員國的聲援，並討論支持應對這場危機的措施。