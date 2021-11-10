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不滿文在寅抗中不力 美助卿公開找韓朝野總統候選人

編譯中心／綜合9日電
美國國務院亞太助卿康達（左），右為前國務卿龐培歐。（路透）
美國國務院亞太助卿康達（左），右為前國務卿龐培歐。（路透）

美國干預別國內政不是新聞，但像美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）訪問南韓，公開和明年總統大選的兩名朝野候選人會面，還是罕見。專家稱，這代表拜登政府已對文在寅政府不抱期望，要等明年新政府成立後，才會深入討論雙邊關係，包括如何圍堵中國。

康達訂於10日抵達首爾，11日和12日分別約見執政黨候選人李在明與最大在野黨候選人尹錫悅。由於文在寅政府還有半年才任滿，康達如此大動作，絲毫不避諱外界揣測，間接表達對文在寅政府抗中不力的不滿，所以寄希望於下屆政府，探探口風。

2017年南韓總統大選前夕，時任美國駐北韓特使的尹汝尚也曾造訪首爾並與朝野陣營候選人晤談，但當時談的是朝鮮半島情勢。目前韓半島情勢算是穩定，康達又是中國通，這次訪韓肯定不是以北韓為主要議題，讓他的動向格外引人側目。

國務院在康達行前表示，康達將強調美日韓雙邊及3邊合作在區域和平上扮演的重要角色，並討論北韓飛彈及核武問題。

另一方面，文在寅則持續在朝鮮半島問題上努力，提議由兩韓及美中等相關國家共同宣布韓戰結束。韓媒報導，23名美國民主黨籍眾議院議員就此連署致函總統拜登及國務卿布林肯，支持以此加速重啟對話，並強調終戰宣言並不代表對北韓讓步。

信中提到文在寅9月於聯合國大會中提議相關國家共同發表終戰宣言，認為北韓核武問題一直是全球和平安保的威脅，而長期處於戰爭狀態，並無助解決核武問題，對美國及同盟國來說也毫無幫助。

韓媒國民日報報導，美國國防部對始終未能得到北韓回應表示遺憾，並提出希望中方在此問題上發揮對北韓的影響力。

北韓 美國 文在寅

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