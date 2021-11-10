不滿文在寅抗中不力 美助卿公開找韓朝野總統候選人

美國國務院亞太助卿康達（左），右為前國務卿龐培歐。（路透）

美國 干預別國內政不是新聞，但像美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）訪問南韓，公開和明年總統大選的兩名朝野候選人會面，還是罕見。專家稱，這代表拜登政府已對文在寅 政府不抱期望，要等明年新政府成立後，才會深入討論雙邊關係，包括如何圍堵中國。

康達訂於10日抵達首爾，11日和12日分別約見執政黨候選人李在明與最大在野黨候選人尹錫悅。由於文在寅政府還有半年才任滿，康達如此大動作，絲毫不避諱外界揣測，間接表達對文在寅政府抗中不力的不滿，所以寄希望於下屆政府，探探口風。

2017年南韓總統大選前夕，時任美國駐北韓 特使的尹汝尚也曾造訪首爾並與朝野陣營候選人晤談，但當時談的是朝鮮半島情勢。目前韓半島情勢算是穩定，康達又是中國通，這次訪韓肯定不是以北韓為主要議題，讓他的動向格外引人側目。

國務院在康達行前表示，康達將強調美日韓雙邊及3邊合作在區域和平上扮演的重要角色，並討論北韓飛彈及核武問題。

另一方面，文在寅則持續在朝鮮半島問題上努力，提議由兩韓及美中等相關國家共同宣布韓戰結束。韓媒報導，23名美國民主黨籍眾議院議員就此連署致函總統拜登及國務卿布林肯，支持以此加速重啟對話，並強調終戰宣言並不代表對北韓讓步。

信中提到文在寅9月於聯合國大會中提議相關國家共同發表終戰宣言，認為北韓核武問題一直是全球和平安保的威脅，而長期處於戰爭狀態，並無助解決核武問題，對美國及同盟國來說也毫無幫助。

韓媒國民日報報導，美國國防部對始終未能得到北韓回應表示遺憾，並提出希望中方在此問題上發揮對北韓的影響力。