尼加拉瓜強人總統5度連任 拜登批大選「造假」

尼加拉瓜強人奧蒂嘉8日第五度當選總統。圖為奧蒂嘉與妻子、副總統穆麗優的競選海報。（路透）

尼加拉瓜強人奧蒂嘉（Daniel Ortega）8日第五度當選總統，這位長期執政的尼加拉瓜總統批評他的對手是恐怖分子，這些反對派人士大多被關押或流亡海外。美國 總統拜登 抨擊尼加拉瓜總統大選「造假」，因為長期執政的奧蒂嘉剷除挑戰者後篤定連任；歐洲聯盟批評，大選有嚴重缺失，尼加拉瓜現在已全然是「獨裁政權」。

根據尼加拉瓜最高選舉委員會官方部分開票結果，目前已開出的49%選票中，奧蒂嘉囊括了75%選票。在7名原本將參加大選的反對派人士自6月被拘禁至今的情況下，這位75歲強人早已篤定贏得第4個5年總統任期。

儘管最終選舉結果還未公布，部分奧蒂嘉的支持者7日晚已在首都馬納瓜街頭，慶祝他勝選。

歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，奧蒂嘉「剷除了所有可信的選舉競爭」，7日的大選「欠缺合法性」。他還表示，歐盟考慮施加進一步制裁。

美國總統拜登7日也發表聲明說，大選結果早在這場「造假」選舉前已被操縱。

拜登在白宮有關「尼加拉瓜造假選舉」的聲明中說：「尼加拉瓜總統奧蒂嘉和他的妻子、副總統穆麗優今天策畫的是一場裝模作樣選舉，既不自由也不公平，而最確定的是不民主。」聲明並稱兩人「以獨裁者身分」統治尼加拉瓜。

75歲的奧蒂嘉7日向反對者展開新一波攻勢，說道：「今天我們挺身對抗宣揚恐怖主義、資助戰爭以及散播恐懼和死亡的那些人。」

他指的是2018年參與大規模反政府抗議行動的人士，當時政府祭出暴力鎮壓，造成逾300人喪命。尼加拉瓜是中美洲最貧困國家。

自那時以來，約有150人遭到監禁，包括6月迄今被捕的39名反對派人物，其中包含7名可能的總統參選人，另有約10萬名尼加拉瓜人流亡國外。