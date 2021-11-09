富國拒絕賠償窮國暖化損失 承諾年給1000億拖到2023年

環保人士8日舉著「給我們錢」標語在格拉斯哥氣候峰會示威。（美聯社）

聯合國氣候峰會（COP26）8日開始討論富國援助開發中國 家因應暖化 ，以及為暖化造成的損失提供賠償等問題。BBC報導，窮國表示，富國反對賠償窮國暖化損失。

2015年巴黎協定的各國談判代表同意解決這個問題，但目前為止各國尚未談妥誰該出錢。富國拒絕就此承諾，因為不想承擔責任，而且害怕被告。開發中國家主張，目前氣候變遷 引發的災害，富國要負大部分責任，因為富國遠比其他國家早排碳。

非洲54國組成的「非洲國家集團」首席談判代表之一卡洛加說：「彌補損失與損害，對已開發國家仍是禁忌話題。我們在談判中多次主張，已開發國家的氣候融資報告裡，必須有個部分只談損失與損害，因為這種情況在世界各地都發生。」卡洛加說，富國一邊談論「整個過程要透明」，一邊在閉門會議中抗拒賠償，令人特別洩氣。

經濟合作發展組織（OECD）今年發布的報告顯示，2019年，已開發國家約四分之一氣候融資用於幫助開發中國家調適極端天氣，如興建海堤等，其餘則用來減碳。窮國說，氣候變遷的衝擊又快又劇烈，需要資金重建家園或乾脆搬走。

低海岸和小島嶼國家政府間組織「小島嶼國家聯盟」損失與損害首席談判代表羅伯說，希望富國在每年1000億美元之外，專門出錢彌補小國的損失。富國承諾在2020年前每年提供1000億美元給窮國，協助應付氣候變遷，這個目標已經落空，目前推遲到2023年。一些窮國被批評未能善加運用氣候融資，專家指出，治理不善、貪腐等問題是執行調適計畫的重大挑戰。

美國前總統歐巴馬8日出席氣候峰會，呼籲各國解決島國遭遇的海平面上升問題。他說，島國的悲慘境遇促使巴黎協定談成，歐巴馬說：「我在夏威夷長大，深受這段經驗影響。我們必須現在行動，幫助島國更能調適且更具韌性。」

太平洋島國吐瓦魯外交部長柯飛5日錄製影片，站在海水中對格拉斯哥聯合國氣候峰會發表演說，顯示他所處的低窪太平洋島國在氣候變遷上首當其衝。（路透）

根據8日在COP26上公布的報告內容，若全球升溫攝氏2.9度，最弱勢的65國國內生產毛額（GDP）到了2050年將減少20%，到了2100年更大減64%。

由國際發展機構「基督徒互援會」委製的研究指出，即便全球氣溫上升幅度與巴黎氣候協定目標一致，即控制在攝氏1.5度以內，這些國家的GDP到了2050年也會減少13%，到了本世紀末則大減三成三。

報告顯示，全球逾三分之一國家的經濟若要抵禦因暖化變得更加嚴重的熱浪、旱災、洪患，則迫切需要協助來建立復原力。

受到最嚴重影響的前十個國家中有八個在非洲，兩個在南美洲。若依照目前的氣候政策軌跡來看，這十國的GDP在2100年前恐大減逾七成，若將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度內，GDP也會大減四成。