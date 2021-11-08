巴西21科學家拒絕國家獎項 抗議2名學者遭總統除名

巴西總統波索納洛（右）飽受科學界批評。（Getty Images）

巴西最高榮譽之一的「國家科學貢獻勳章」21名人士，6日集體拒絕獲勳，藉此抗議總統波索納洛把研究工作 似與政府意見相左的兩名科學家給除名。

「國家科學貢獻勳章」（National Order of Scientific Merit）設立於1992年，表彰科學和科技界重要成就。中央社引述法新社報導，波索納洛本月3日公布25人名單，2天後卻將其中兩人除名。

其中一人為拉塞達（Marcus Lacerda），他的研究成果打臉波索納洛力推的氯奎寧 ，是最早指氯奎寧無助於打擊新冠疫情 的學術報告之一。

另一人為班札肯（Adele Benzaken）。班札肯過去是巴西衛生部HIV/AIDS部門主任，因為出版了有關跨性別男性的小冊子，2019年遭剛上台的波索納洛拔官。

為了抗議拉塞達、班札肯遭除名，國家科學貢獻勳章名單上的其他20名科學家和3名「國家人士」的其中1人發表公開信，拒絕領獎。

他們在公開信中表示：「這是迫害科學家的另一明證，及當今政府系統性攻擊科學及科技界的最新一步。」「抗議之舉儘管讓我們傷心，但我們要藉此表達對巴西大學體系、整體科學科技界崩壞的憤慨。」

波索納洛飽受科學界批評，除了因為他大砍研究和科技經費，也因為他時常否認科學發現，又愛散播不實消息，尤其是疫情方面的訊息。

如今在巴西首屈一指公衛機構克魯斯基金會（Fiocruz）擔任主管的班札肯表示，有同僚挺身而出，集體抗議她和拉塞達遭受的「粗俗」待遇，讓她「極為榮幸」。她說：「這才是最大的榮譽。」