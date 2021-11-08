氣候峰會還有4挑戰 碳交易談判最難達共識

聯合國氣候峰會 7日進入第二周，美聯社報導，峰會仍有四大挑戰待解決，分別是達成更多重大成果、敲定富國金援窮國應付氣候變遷 事宜、談妥碳交易機制、討論出判定各國有無落實減碳 目標的方法。

每次聯合國氣候峰會結束時，都會發表閉幕聲明，列出成果。這次峰會首周已產生若干重大共識，包括停止濫伐森林、減排甲烷和逐步淘汰燃煤等。接下來的重要成果可能是確認，到本世紀末將全球氣溫升幅控制在只比工業化前高出攝氏1.5度內。達成方式可能包括敦促汙染大國每一、兩年檢討減排目標，而非巴黎協定規定的每五年。

富國承諾在2020年前每年提供1000億美元給窮國，協助應付氣候變遷，但這個目標已經落空。解決方法可能包括富國明確承諾從2025年起增加金援。另一個重要事項是汙染大國賠償小國因氣候變遷蒙受的損失，不過觀察家說，這方面協議很難達成。巴黎協定推手、法國前外交部長法比尤斯說：「這些都是關於錢，錢，錢，錢。」

巴黎協定第六條是關於「全球碳市場規則」，這是協定談判過程艱困部分最難談妥的部分之一。巴西和印度在巴黎協定前多項協議中獲得碳排放額度，先前曾要求把這些額度列入計算，觀察家說，這次兩國可能放棄，而富國可能把在碳交易市場獲得的部分收入分給這兩國。就第六條達成共識，對許多國家承諾2050年達成淨零碳排很重要。

巴黎協定要求各國政府自訂減碳目標，查核這些國家是否有就目標採取務實行動很困難。中國已拒絕一項提議，不願按照他國設定的格式提供減碳資料。巴西和俄國也拒絕更加詳細地列出近期措施。