全球串聯示威 強生促COP26各國「大膽承諾減碳」

英國蘇格蘭格拉斯哥示威者6日扮成巴西總統波索納洛（左起）、澳洲總理莫里森、美國前總統川普、俄國總統普亭和媒體大亨梅鐸，諷刺他們忽視氣候暖化。（美聯社）

蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會進入攸關成敗的第二周。成千上萬人6日在全球各地舉行數十場示威，抗議峰會未能採取快速行動抑制暖化。峰會東道主英國 首相強生表示，各國代表本周必須提出更大膽的減碳 承諾，才能達成這次峰會的首要目標，讓全球氣溫升幅控制在比工業化之前水準高攝氏1.5度之內。目前，全球增溫已逼近攝氏1.2度。

峰會首周成果包括部分國家提升減排承諾，達成逐步淘汰煤炭、終結對外國化石燃料業融資、減少甲烷排放及終止濫伐森林等協議，但眾多棘手議題仍未解決。上街表達不滿的抗議人士表示，他們前來持續施壓。

在格拉斯哥，警方原預期會有5萬人參與街頭示威，但主辦單位宣稱超過10萬人共襄盛舉。抗議人士也在全球各地城市走上街頭，要求對氣候問題採取更強力行動。澳洲 抗議人士裝扮成煤炭塊，諷刺強烈捍衛採煤業者的澳洲總理莫里森；約千人聚集在倫敦英格蘭銀行外，高舉的標語牌寫著「少點高談闊論，多些實際行動」；在巴黎市政廳外集結的抗議者，拉起的巨大橫幅寫著「氣候不作為等同反生計犯罪」。

路透報導，人為產生的溫室氣體，有四分之一來自農業、濫伐森林等改變土地用途的行為，因此，要保護大自然並餵飽全球日益增加的人口而不助長暖化，改革至關重要。

逾十萬人6日在蘇格蘭格拉斯哥示威，抗議氣候峰會抑制暖化行動太慢。（美聯社）

英國表示，6日有45國承諾將改革農業保護大自然，包括美國、日本、德國、印度、印尼、越南、菲律賓等。這些國家承諾包括公部門共投資40億美元刺激農業創新，例如研發能抵擋旱災、洪災和熱浪的作物，嘉惠數億農民。

加拿大表示，將從先前允諾的氣候融資資金53億美元中撥出10億美元，在未來5年投入開發中國家「以自然為本的氣候解決方案」。英國也說，將撥出5億英鎊（約6.7億美元），保護非洲、亞洲和拉丁美洲共5萬平方公里、相當於350多萬座足球場的熱帶雨林。

本周峰會討論的難題，還包括敲定富國金援窮國應付氣候變遷事宜、談妥碳交易機制、討論出判定各國有無落實減碳目標的方法。未來一周峰會成果，堪稱影響人類存亡。