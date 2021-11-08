我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

伊拉克總理逃過死劫 三架無人機「裝滿炸藥」攻擊官邸

編譯陳韋廷／綜合7日電
伊拉克總理卡迪米7日推文表示，他居住的總理官邸遭到裝滿炸彈的無人機攻擊，但他毫髮無傷，躲過這次「暗殺企圖」。（路透）
伊拉克總理卡迪米7日推文表示，他居住的總理官邸遭到裝滿炸彈的無人機攻擊，但他毫髮無傷，躲過這次「暗殺企圖」。（路透）

伊拉克總理哈德米的官邸7日遭武裝無人機攻擊，哈德米本人無礙但有數名維安人員受傷；當局稱這次行刺總理未遂案是恐攻，美國也譴責這是「明顯的恐怖主義行徑」。由於親伊朗民兵團體支持者拒絕接受10月10日國會大選結果，這起攻擊勢必讓本已緊張的局勢進一步升級，伊拉克政府已加派軍隊部署在巴格達周邊。

伊拉克政府聲明說，「對總理的攻擊是恐攻。這起暗殺企圖以三架無人機進行，其中兩架遭擊落」，第三架擊中總理官邸，機上裝滿炸藥，造成數名維安人員受傷。

美聯社援引兩名匿名伊拉克官員說法報導，無人機在巴格達戒備森嚴的綠區內發動攻擊，造成七名維安人員受傷。綠區是伊拉克政府機關與外國使領館所在地。

伊拉克總理辦公室7日公布照片，被無人機攻擊後的總理官邸一片混亂。（歐新社）
伊拉克總理辦公室7日公布照片，被無人機攻擊後的總理官邸一片混亂。（歐新社）

哈德米在事發後推文說，「我很好，為了伊拉克，我呼籲每個人保持冷靜和克制」，隨後也發表電視談話稱「膽小懦弱的火箭和無人機攻擊無法建設家園與未來」，之後並在總理辦公室召開緊急會議討論攻擊事件。

目前尚無任何組織出面宣稱犯案。事件發生時，巴格達居民聽到一聲爆炸聲，隨後自綠區傳來激烈槍響。

美國國務院發言人普萊斯譴責這起「恐怖主義行徑」，他表示美方已和伊拉克安全部隊聯繫，協助調查。區域強權埃及、沙烏地阿拉伯和伊朗，也發表聲明譴責。

攻擊行動發生在伊拉克選後政治緊張之際。什葉派民兵拒絕接受選舉結果，因為與他們關係緊密的黨派失去大約三分之二議席，他們的支持者在綠區外示威已接近一個月。

布魯金斯研究院客座研究員阿拉爾丁推文說：「這次暗殺行動是一次戲劇性升級，以前所未有的方式越界，可能會產生暴力影響。」

無人機攻擊事件發生前兩天，綠區遭示威者闖入並跟安全部隊人員爆發衝突，造成一名示威者死亡與數十名安全部隊人員受傷。哈德米下令調查，民兵組織的一些領袖則公開指責哈德米並要求他負責。

美國 伊朗 國務院

上一則

全球串聯示威 強生促COP26各國「大膽承諾減碳」

下一則

南韓明年2月進口新冠口服藥 已預購40.4萬人份

延伸閱讀

遭無人機攻擊逃一劫 伊拉克總理現身影片主持會議

遭無人機攻擊逃一劫 伊拉克總理現身影片主持會議
伊拉克總理官邸遭攻擊 伊朗一口咬定：外國智庫幹的

伊拉克總理官邸遭攻擊 伊朗一口咬定：外國智庫幹的
伊拉克總理遭暗殺未遂 至少6人受傷 巴格達進入緊急狀態

伊拉克總理遭暗殺未遂 至少6人受傷 巴格達進入緊急狀態
鮑爾的痛...伊拉克戰爭 畢生大污點 餘生遠政治

鮑爾的痛...伊拉克戰爭 畢生大污點 餘生遠政治

熱門新聞

嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
最新數據顯示，全球因新冠肺炎而病歿的人數，已超過500萬人。路透

COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

2021-11-01 10:51

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回