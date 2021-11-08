伊拉克總理逃過死劫 三架無人機「裝滿炸藥」攻擊官邸

伊拉克總理卡迪米7日推文表示，他居住的總理官邸遭到裝滿炸彈的無人機攻擊，但他毫髮無傷，躲過這次「暗殺企圖」。（路透）

伊拉克總理哈德米的官邸7日遭武裝無人機攻擊，哈德米本人無礙但有數名維安人員受傷；當局稱這次行刺總理未遂案是恐攻，美國 也譴責這是「明顯的恐怖主義行徑」。由於親伊朗 民兵團體支持者拒絕接受10月10日國會大選結果，這起攻擊勢必讓本已緊張的局勢進一步升級，伊拉克政府已加派軍隊部署在巴格達周邊。

伊拉克政府聲明說，「對總理的攻擊是恐攻。這起暗殺企圖以三架無人機進行，其中兩架遭擊落」，第三架擊中總理官邸，機上裝滿炸藥，造成數名維安人員受傷。

美聯社援引兩名匿名伊拉克官員說法報導，無人機在巴格達戒備森嚴的綠區內發動攻擊，造成七名維安人員受傷。綠區是伊拉克政府機關與外國使領館所在地。

伊拉克總理辦公室7日公布照片，被無人機攻擊後的總理官邸一片混亂。（歐新社）

哈德米在事發後推文說，「我很好，為了伊拉克，我呼籲每個人保持冷靜和克制」，隨後也發表電視談話稱「膽小懦弱的火箭和無人機攻擊無法建設家園與未來」，之後並在總理辦公室召開緊急會議討論攻擊事件。

目前尚無任何組織出面宣稱犯案。事件發生時，巴格達居民聽到一聲爆炸聲，隨後自綠區傳來激烈槍響。

美國國務院 發言人普萊斯譴責這起「恐怖主義行徑」，他表示美方已和伊拉克安全部隊聯繫，協助調查。區域強權埃及、沙烏地阿拉伯和伊朗，也發表聲明譴責。

攻擊行動發生在伊拉克選後政治緊張之際。什葉派民兵拒絕接受選舉結果，因為與他們關係緊密的黨派失去大約三分之二議席，他們的支持者在綠區外示威已接近一個月。

布魯金斯研究院客座研究員阿拉爾丁推文說：「這次暗殺行動是一次戲劇性升級，以前所未有的方式越界，可能會產生暴力影響。」

無人機攻擊事件發生前兩天，綠區遭示威者闖入並跟安全部隊人員爆發衝突，造成一名示威者死亡與數十名安全部隊人員受傷。哈德米下令調查，民兵組織的一些領袖則公開指責哈德米並要求他負責。