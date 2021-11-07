遭無人機攻擊逃一劫 伊拉克總理現身影片主持會議

伊拉克官員總理卡迪米（中）6日在官邸遭無人機攻擊躲過一劫後，7日主持會議與高層安全指揮官討論攻擊事件。取材自推特

伊拉克官員表示，總理卡迪米（Mustafa al- Kadhimi）6日在官邸遭無人機攻擊躲過一劫。這起刺殺未遂事件發生在伊朗 支持的民兵組織對於大選結果提出異議之後，導致伊拉克國內緊張情勢升高。

卡迪米今天現身在他辦公室發布的影片中，內容顯示他正在主持一場和高層安全指揮官的會議，討論無人機攻擊事件。

總理辦公室在會後聲明稿中表示：「昨晚發生鎖定總理官邸的懦夫恐怖分子攻擊，目標是暗殺他，這是犯罪武裝團體對伊拉克國家的嚴重鎖定攻擊事件。」

影片來源：臉書

維安消息人士告訴路透，卡迪米位於綠區的總理官邸外駐守的安全人員中有6人受傷。

維安消息人士表示，3架無人機對卡迪米官邸發動攻擊，其中2架遭擊落。

一名消息人士表示，這些無人機從共和橋附近起飛，穿越流經巴格達的底格里斯河，飛往官邸所在的綠區。他並證實「2架無人機遭擊落」。

伊拉克武裝部隊總司令發言人表示，目前綠區內安全情況穩定。戒備森嚴的綠區內有官邸、政府大樓和外國大使館。

目前尚未有團體聲稱犯下這起攻擊案。

在這起無人機攻擊總理官邸事件前兩天，政府部隊和背後有伊朗撐腰政治團體的支持者爆發暴力衝突。伊朗支持的政治團體在10月10日伊拉克國會大選中輸掉數十個席次，這些團體大多有武裝分支。

卡迪米下令調查這些衝突中示威者和安全部隊的死傷。

伊拉克總統沙勒（Barham Salih）在推特 發文譴責這起攻擊是令人髮指的罪行，「我們不能接受伊拉克被捲入混亂之中，以及違反憲政體制的政變」。

什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）批評這起攻擊案是破壞伊拉克穩定的恐怖分子行為。薩德的政黨是伊拉克10月大選的大贏家。

美國國務院 譴責這起攻擊事件，並表示願協助調查。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示：「這顯然是恐怖主義行為，鎖定伊拉克國家的核心，我們強烈譴責。」

阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）引述沙烏地阿拉伯外交部表示，這起攻擊是「懦夫恐怖分子行為」。

伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）一名安全官員7日出面，駁斥這起攻擊事件是伊拉克團體所為的說法。

阿布阿里（Abu Ali Al-Askari ）在Telegram發文表示：「根據我們取得獲證實的資訊，伊拉克沒人想浪費一架無人機在一名前總理的房子上。」

伊拉克境內的真主黨旅與其他和伊朗靠攏的民兵團體，和卡迪米不合。

伊朗高級安全官員夏卡尼（Ali Shamkhani）在推特發文譴責這起攻擊事件，並稱這是「一起新的叛亂」。

「這起未遂行動是新的叛亂，必須回溯到外國的智庫。」他並未透露進一步的細節。