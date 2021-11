阿富汗男嬰託美軍暫顧後失蹤 父哭問：有看到我兒子嗎

2個月大的男嬰蘇赫爾在被交給美軍後至今下落不明。(路透)

美軍今年8月撤離阿富汗 時,首都喀布爾機場 外陷入一片混亂,一對阿富汗夫婦情急之下就先將2個月大的男嬰,交給在鐵絲網另一邊的美國 大兵,未料一家人終於進入機場內後,卻再也找不到自己的寶貝兒子。

路透獨家報導,35歲的米爾扎(Mirza Ali Ahmadi)8月19日時,與32歲的妻子蘇拉亞(Suraya)帶著5名子女抵達喀布爾機場大門外,當時一名美軍在鐵絲網另一邊詢問是否需要幫忙。

當時兩人擔心2個月大的兒子蘇赫爾(Sohail Ahmadi)會在混亂中受傷,就把孩子交給了這名美軍,心想要不了多久就能抵達約5公尺外的機場入口。

阿瑪迪表示,就在這一刻,現場神學士開始將數百名原本可望撤離的民眾往後推,使得一家人花了半個多小時才抵達機場圍欄的另一邊,然而進去後卻發現,兒子已不見蹤影。

阿瑪迪說,他在美國大使館做了10年的警衛,他開始拼命詢問每個遇到的官員有關兒子的下落。他表示,一名軍事指揮官告訴他,機場對小嬰兒來說太危險,認為孩子應該已經被帶往一處專門的特殊兒童區,但當阿瑪迪趕往當地後仍一無所獲。

阿瑪迪透過翻譯受訪表示,當時他和這名指揮官走遍了機場都找不到人。由於他不會說英語,必須靠美國大使館的阿富汗同僚幫忙溝通,就這樣過了三天,詢問過20多人。

阿瑪迪夫婦以及另外4名分別為17歲、9歲、6歲和3歲的孩子被安排搭上飛往卡達的撤離班機,接著先到德國,最後降落美國。這家人目前和其他阿富汗難民待在德州布立斯堡(Fort Bliss),等候被重新安置到美國某處。他們在美國沒有其他親人。

對此,一名美國政府官員表示,所有相關機構都已收到此案,包括美國和海外基地,但「不幸的是,沒人能找到這孩子」。

美國國國務院發言人表示,政府正在與國際合作夥伴和國際社會合作,用一切方式找尋這名嬰兒,包括透過國際失踪和受虐兒童中心發布國際警報。