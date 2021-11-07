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政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

阿富汗男嬰託美軍暫顧後失蹤 父哭問：有看到我兒子嗎

編譯徐榆涵／綜合6日電
2個月大的男嬰蘇赫爾在被交給美軍後至今下落不明。（路透）
2個月大的男嬰蘇赫爾在被交給美軍後至今下落不明。（路透）

美軍今年8月撤離阿富汗時，首都喀布爾機場外陷入一片混亂，一對阿富汗夫婦情急之下就先將2個月大的男嬰，交給在鐵絲網另一邊的美國大兵，未料一家人終於進入機場內後，卻再也找不到自己的寶貝兒子。

路透獨家報導，35歲的米爾扎（Mirza Ali Ahmadi）8月19日時，與32歲的妻子蘇拉亞（Suraya）帶著5名子女抵達喀布爾機場大門外，當時一名美軍在鐵絲網另一邊詢問是否需要幫忙。

當時兩人擔心2個月大的兒子蘇赫爾（Sohail Ahmadi）會在混亂中受傷，就把孩子交給了這名美軍，心想要不了多久就能抵達約5公尺外的機場入口。

阿瑪迪表示，就在這一刻，現場神學士開始將數百名原本可望撤離的民眾往後推，使得一家人花了半個多小時才抵達機場圍欄的另一邊，然而進去後卻發現，兒子已不見蹤影。

阿瑪迪說，他在美國大使館做了10年的警衛，他開始拼命詢問每個遇到的官員有關兒子的下落。他表示，一名軍事指揮官告訴他，機場對小嬰兒來說太危險，認為孩子應該已經被帶往一處專門的特殊兒童區，但當阿瑪迪趕往當地後仍一無所獲。

AFGHANISTAN-CONFLICT/USA-BABY:Baby hande...
AFGHANISTAN-CONFLICT/USA-BABY:Baby handed to U.S. soldiers in chaos of Afghanistan evacuation still missing Sohail Ahmadi, around two-months-old, is seen in this handout picture taken August 2021 in Kabul, Afghanistan. Sohail's parents Mirza Ali and his wife Suraya handed him over the fence to a U.S. soldier on August 19, 2021 in the chaos following the U.S. troop withdrawal and hasty evacuation at the Kabul Airport. But by the time the family got to the other side of the fence, the baby was nowhere to be found. Courtesy of the Ahmadi family/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES.THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

阿瑪迪透過翻譯受訪表示，當時他和這名指揮官走遍了機場都找不到人。由於他不會說英語，必須靠美國大使館的阿富汗同僚幫忙溝通，就這樣過了三天，詢問過20多人。

阿瑪迪夫婦以及另外4名分別為17歲、9歲、6歲和3歲的孩子被安排搭上飛往卡達的撤離班機，接著先到德國，最後降落美國。這家人目前和其他阿富汗難民待在德州布立斯堡（Fort Bliss），等候被重新安置到美國某處。他們在美國沒有其他親人。

對此，一名美國政府官員表示，所有相關機構都已收到此案，包括美國和海外基地，但「不幸的是，沒人能找到這孩子」。

美國國國務院發言人表示，政府正在與國際合作夥伴和國際社會合作，用一切方式找尋這名嬰兒，包括透過國際失踪和受虐兒童中心發布國際警報。

美國 機場 阿富汗

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