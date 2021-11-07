COP26承諾含糊 格拉斯哥10萬人上街 全球306場遊行響應

大約10萬人6日走上格拉斯哥街頭，要求政治人物、跨國企業和富裕國家加快應對氣候變遷，並解決社會和經濟不平等。（美聯社）

大約10萬人今天走上格拉斯哥街頭，要求政治人物、跨國企業和富裕國家加快應對氣候變遷，並解決社會和經濟不平等。遊行 串連各大洲社運、草根組織，主辦單位稱至少有25萬人參加遊行終點的集會。主辦遊行的COP26 Coalition發言人芮曼說，今天在各大洲總計有306場行動響應，光是在英國就至少有50萬人上街。

今天的遊行是聯合國第26屆氣候峰會 （COP26）召開以來規模最大的一場。BBC報導，格拉斯哥上一次出現10萬人遊行是2003年反伊拉克戰爭。

遊行隊伍今天接近中午自市區西側的開爾文格羅夫公園出發，向東行進並以在格拉斯哥綠地長約兩小時的集會為活動高潮，下午5時許散會。

遊行的標語包括「我（地球）要死了，你們怎麼還不努力」、「做愛，不要製造二氧化碳」、「我們沒有第二個地球」、「停止廢話連篇」、「終結二氧化碳殖民主義」（END CO2LONIALISM）。活動期間可聽見口號「氣候資本主義是犯罪，不是解套」、「海平面上升，我們也起身（奮戰）」等。

抗議氣候峰會無作為，英國6日至少有50萬人上街，圖為倫敦示威現場。 （美聯社）

這場路線總長約6公里的遊行集會是「全球行動日」一環；主辦的串連平台COP26 Coalition明天起至10日還將舉行「氣候正義人民峰會」（People's Summit for Climate Justice），與他們認為虛偽、不正義的官版氣候峰會較勁。

瑞典「環保少女」童貝里稱COP26「失敗」了。（美聯社）

一些專家表示，這次氣候峰會一周的協商結果只是模糊的減排承諾。瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）未如預期對群眾發言。她昨天參加以學生為主力、規模較小的示威活動，在舞台上對群眾稱COP26「失敗」了。童貝里向群眾表示：「這不再是一場氣候會議。現在已成為全球漂綠（Greenwashing）節日了。」