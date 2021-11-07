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衣索比亞內戰危急 叛軍逼近首都 美國撤非必要外交人員

編譯中心／綜合6日電
衣索比亞內戰3日滿一周年，聯邦國防軍一批軍人在首都阿迪斯阿貝巴參與悼念死難者的活動。（Getty Images）
衣索比亞內戰3日滿一周年，聯邦國防軍一批軍人在首都阿迪斯阿貝巴參與悼念死難者的活動。（Getty Images）

美國駐阿迪斯阿貝巴大使館今天表示，由於武裝衝突、國內騷亂和種族暴力升高，美國已下令衣索比亞境內非緊急美國政府雇員離境，並敦促美國人民盡快離開。丹麥和義大利也要求其旅居衣索比亞公民，趁商業航班仍運作期間趕快離境，因為叛亂的泰格瑞部隊及其盟友正朝首都進逼。

衣索比亞政府軍已與泰格瑞叛軍陷入長達一年內戰，儘管非洲國家、西方國家以及聯合國安全理事會紛紛呼籲停火，但總理阿比領導的衣索比亞政府誓言繼續戰鬥；他今天呼籲民眾，必須準備做出「犧牲」，才有可能「拯救」國家。

衣索比亞內戰打了一年，圖為總理阿比。（路透）
衣索比亞內戰打了一年，圖為總理阿比。（路透）

「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）3日表示，麾下戰士已抵達距離首都325公里的基米錫鎮，並與盟軍「奧羅莫解放軍」（OLA）「聯合行動」，預料數周內就能攻陷首都。華府宣布，將派遣一名特使前往衣索比亞主持談判。

阿比政府於2日宣布全國進入緊急狀態，指稱國家正陷入「存亡戰爭」，全力對抗泰格瑞等叛軍部隊。該國國會4日通過頒布為期半年的緊急狀態令，阿比政府可藉此徵用持有槍械和年滿18歲人士入伍，且可強制逮捕可疑分子。TPLF發言人則指控，阿比利用緊急狀態逮捕「數以千計泰格瑞人和奧羅莫人」。

以TPLF和盟軍OLA為首的9個組織代表，5日在美國華盛頓簽署協議，宣布組成「衣索比亞聯邦主義及邦聯主義部隊聯合陣線 」（UFEFCF），「同心合力團結力量」推翻阿比的「種族滅絕政權」，成立過渡政府。

聯合國安理會5日也打破半年沉默，發表聲明對衣索比亞軍事衝突可能擴大和加劇深表關切，敦促雙方停火。美國駐當地大使館同日形容當地局勢「非常不穩」，忠告境內美國人盡快離開。

美國 緊急狀態 大使館

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