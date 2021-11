影／西非獅子山驚傳油罐車爆炸 已知84死數百傷

美國 CNN報導,西非獅子山共和國首都自由城郊區5日晚間驚傳油罐車爆炸,已知84死、數百人受傷。當局已將傷者送往醫院,並處理罹難者遺體,現場救援工作 基本上告一段落。

路透報導,自由城市長伊馮娜.阿基–索耶爾(Yvonne Aki-Sawyerr)在臉書 貼文表示,這輛油罐車當時疑似和一輛卡車相撞導致爆炸。目擊者指出,民眾在事故發生後紛紛拿容器「接油」,卻沒想到不久後就發生爆炸,造成嚴重死傷,死傷可能高達上百人。

獅子山國家災害管理局(NDMA)公關部門主管巴赫(Mohamed Lamrane Bah)接受CNN採訪表示,爆炸發生後多名傷患命危,已將傷者送醫並處理現場罹難者遺體,現場救援工作基本上告一段落。

Reports of an explosion of a fuel station/tanker at Wellington (PMB) im Freetown, Sierra Leone - reports of casualties



