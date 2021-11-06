影／西非獅子山驚傳油罐車爆炸 已知84死數百傷
美國CNN報導，西非獅子山共和國首都自由城郊區5日晚間驚傳油罐車爆炸，已知84死、數百人受傷。當局已將傷者送往醫院，並處理罹難者遺體，現場救援工作基本上告一段落。
路透報導，自由城市長伊馮娜．阿基–索耶爾（Yvonne Aki-Sawyerr）在臉書貼文表示，這輛油罐車當時疑似和一輛卡車相撞導致爆炸。目擊者指出，民眾在事故發生後紛紛拿容器「接油」，卻沒想到不久後就發生爆炸，造成嚴重死傷，死傷可能高達上百人。
獅子山國家災害管理局（NDMA）公關部門主管巴赫（Mohamed Lamrane Bah）接受CNN採訪表示，爆炸發生後多名傷患命危，已將傷者送醫並處理現場罹難者遺體，現場救援工作基本上告一段落。
Reports of an explosion of a fuel station/tanker at Wellington (PMB) im Freetown, Sierra Leone - reports of casualties— Michael Barthel (@RealMiBaWi) November 6, 2021
Citizens video pic.twitter.com/igAxBIRdFR
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