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乘客自稱不適 飛機轉降西班牙小島 20人趁機逃跑

中央社／馬德里5日綜合外電
西班牙帕爾馬機場20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。（歐新社）
西班牙帕爾馬機場20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。（歐新社）

西班牙馬約卡島（Majorca）廣受遊客喜愛，島上的帕爾馬（Palma de Mallorca）機場是全國最繁忙的機場之一，今天卻因約20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。

警方告訴法新社，這架飛機原定自摩洛哥飛往土耳其，中途疑因醫療緊急事件，轉降地中海上的馬約卡島。

警方說，飛機當時在停機坪上，在疑似患病乘客下機的過程中，約20名乘客趁機逃跑，其中兩人被捕。

西班牙「國家報」（El Pais）報導，調查人員正在探究是否有人為了非法入境西班牙而假造這起醫療事件。

自稱不適的男性乘客被送到醫院，院方說他非常健康。國家報提到，警方以「協助非法移民」為由，在醫院逮捕了這名男子。

西班牙帕爾馬機場20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。（歐新社）
西班牙帕爾馬機場20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。（歐新社）

報導還指出，陪伴這名男子到醫院的另一名乘客也下落不明；包括裝病的男子在內，目前共5人被捕。

根據全球航班追蹤應用程式Flightradar24資料，這架轉降班機隸屬摩洛哥的阿拉伯航空「空中巴士」（Airbus）A320客機，原應從卡薩布蘭加（Casablanca）飛往伊斯坦堡。

帕爾馬機場表示，基於這起安全事件，有13架原定飛往帕爾馬的飛機改降其他機場，另有16架原應於帕爾馬起飛的班機嚴重誤點。

帕爾馬機場關閉約4小時後，直到今天午夜才重新開放。

機場 非法移民 非法入境

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