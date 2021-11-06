乘客自稱不適 飛機轉降西班牙小島 20人趁機逃跑

西班牙帕爾馬機場20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。（歐新社）

西班牙馬約卡島（Majorca）廣受遊客喜愛，島上的帕爾馬（Palma de Mallorca）機場 是全國最繁忙的機場之一，今天卻因約20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。

警方告訴法新社，這架飛機原定自摩洛哥飛往土耳其，中途疑因醫療緊急事件，轉降地中海上的馬約卡島。

警方說，飛機當時在停機坪上，在疑似患病乘客下機的過程中，約20名乘客趁機逃跑，其中兩人被捕。

西班牙「國家報」（El Pais）報導，調查人員正在探究是否有人為了非法入境 西班牙而假造這起醫療事件。

自稱不適的男性乘客被送到醫院，院方說他非常健康。國家報提到，警方以「協助非法移民 」為由，在醫院逮捕了這名男子。

西班牙帕爾馬機場20名乘客在飛機緊急降落後逃跑，被迫關閉近4小時。（歐新社）

報導還指出，陪伴這名男子到醫院的另一名乘客也下落不明；包括裝病的男子在內，目前共5人被捕。

根據全球航班追蹤應用程式Flightradar24資料，這架轉降班機隸屬摩洛哥的阿拉伯航空「空中巴士」（Airbus）A320客機，原應從卡薩布蘭加（Casablanca）飛往伊斯坦堡。

帕爾馬機場表示，基於這起安全事件，有13架原定飛往帕爾馬的飛機改降其他機場，另有16架原應於帕爾馬起飛的班機嚴重誤點。

帕爾馬機場關閉約4小時後，直到今天午夜才重新開放。