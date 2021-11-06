機場成最後一面 阿富汗2個月大男嬰「交給美軍」後失蹤

喀布爾國際機場混亂不堪，難民蜂擁，試圖逃離阿富汗，一名美軍士兵接過難民舉起來的嬰兒。圖為非新聞當事人。(Getty Images)

美軍8月從阿富汗 首都撤離時，機場 外陷入混亂，一對夫妻情急下將襁褓中2個月大的兒子交付給一名美軍，原以為一家很快就能在5公尺外的大門旁團圓，沒想到兒子卻就此下落不明。

路透報導，8月19日這天，在阿富汗首都喀布爾機場外的人潮陷入混亂，阿瑪迪（Mirza Ali Ahmadi）和妻子蘇拉雅（Suraya）及5個孩子身陷其中，手足無措之際，一名美軍在圍欄的另一邊詢問他們是否需要幫忙。

當時兩人擔心2個月大的寶貝兒子蘇赫爾（Sohail）會在推擠之下受傷，就把孩子交給這名美軍，心想要不了多久就能抵達約5公尺外的機場入口。

阿瑪迪表示，就在這一刻，現場神學士（Taliban）開始將數以百計原本可望撤離的民眾往後推，使得一家人花了半個多小時才抵達機場圍籬的另一邊，然而卻不見兒子蹤影。

自稱擔任美國 大使館警衛10年的阿瑪迪開始絕望詢問每個遇到的官員，想知道兒子的下落。他表示，一名軍事指揮官告訴他，機場對小嬰兒來說太危險，認為孩子應該已經被帶往一處專門安置兒童的特區，但當阿瑪迪趕往當地卻撲空。

阿瑪迪透過翻譯受訪表示，當時他和這名指揮官在機場四處尋找，始終找不到人。由於他不會說英語，必須靠美國大使館的阿富汗同僚幫忙溝通，因此他從未得知這名指揮官的姓名。就這樣過了3天。

他說：「我大概和20幾個人說過話。不管是文官還是武官，我逢人就問孩子的下落。」

阿瑪迪表示，其中一名交談過的文官告訴他，蘇赫爾可能是由這名文官自己撤離的，「他們說『我們沒有資源讓寶寶留在這裡』」。

35歲的阿瑪迪和32歲的蘇拉雅，以及另外4名年齡分別為17歲、9歲、6歲和3歲的孩子被安排搭上飛往卡達的撤離班機，接著先到德國，最後降落美國。這家人目前和其他阿富汗難民待在德州布立斯堡（Fort Bliss），等候被重新安置到美國某處。他們在美國沒有其他親人。

阿瑪迪說，自從孩子走失後，他逢人就提兒子的事，救援人員、美國官員都向他保證會盡力尋人，「但也都只是保證而已」。

蘇拉雅也透過翻譯表示，自己多數時間以淚洗面，其他孩子也都心煩意亂。

她說：「我一直想著我的孩子，每個打給我的人，我媽、我爸、我的姊妹都安慰我，要我別擔心，說神是仁慈的，一定會找到人。」

一個阿富汗難民支持團體做了「失蹤寶寶」公告，附上蘇赫爾的照片，在他們的圈子裡流傳，希望有人能認出他。

國務院發言人表示，政府正在努力和國際夥伴及國際社會合作，「探究各項管道尋找這個孩子，包括透過國際失蹤和受虐兒童援助中心（International Center for Missing and Exploited Children）發布國際安珀警報（Amber Alert）」。