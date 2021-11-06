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俄外交官疑為探員 陳屍駐德使館外 「被丟出窗外」不尋常

編譯中心／綜合5日電

德國「明鏡週刊」5日報導，俄羅斯駐柏林大使館一名職員上月陳屍使館外，德國安全部門懷疑他的真實身分是俄羅斯聯邦安全局（FSB）情報單位的探員。德、俄官方皆證實有外交人員死亡，其他細節不予置評。

據報導，10月19日一名35歲男子在大使館外墜樓不治，因具外交官身分，俄國使館不同意驗屍，僅表示事件是「一起悲慘意外」，德國執法部門也因此無法調查男子死因。

這起事件在11月5日才首度報導，柏林警方先前也未公開此事。據周刊調查，死者是使館二等秘書，但消息來源指出，他其實是俄國聯邦安全局的探員，負責打擊俄羅斯政府認定的「恐怖主義」活動。在俄羅斯，只要與政府不同調，都可能被定義為「恐怖主義」。

另據獨立調查新聞機構Insider與Bellingcat報導，死者名為基里爾（Kirill Zhalo），自2019年夏季由維也納到德國，父親是情報部門FSB第二局副局長、憲法秩序保護處負責人扎洛（Aleksei Zhalo）。

2019年一名流亡柏林的喬治亞人漢哥希維利在公園被槍殺，據報就是該名高官的單位所負責；漢哥希維利曾是車臣叛軍將領，在車臣戰爭中與俄羅斯政府為敵。

德新社引述流亡德國的俄國反對派人士沃爾科夫說法，「使館大樓不夠高，不會是自殺」，推測基里爾是被人丟出窗外，這對俄方而言是相當嚴重的事件。

俄方表示已進入運送遺體的程序，其他不予置評，並強調「在一些西方媒體上出現的猜測絕對是不正確的」。

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