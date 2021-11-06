印尼反悔「停伐森林」稱協議不公平 民眾上街抗議

圖為印尼蘇門答臘島上森林遭砍伐的資料照片。（路透）

世界各國領袖日前在聯合國第26屆氣候峰會 （COP26）上，簽署承諾2030年前停止森林濫伐的協議；然而擁有全球第三大雨林面積的印尼 ，在簽署後兩天立即反悔，強調這項協議對他們並不公平，「可能不會遵守」。數百名抗議人士5日聚集在首都雅加達街頭，抗議政府對於對抗氣候變遷 的承諾出爾反爾。

路透報導，印尼環境及森林部長西蒂3日在推特表示：「佐科威總統領導下的大規模發展時代，不能以（減少）碳排放或森林砍伐的名義停止。」

數百名抗議人士5日聚集在印尼首都雅加達街頭，抗議政府背棄對抗氣候變遷所做出的承諾。（美聯社）

西蒂批評，停止砍伐森林的協議對印尼既不公平也不恰當，強調「不能給出無法達成的承諾」。西蒂表示，印尼包括森林在內的天然資源，必須在永續、公平及對人民有益等原則下使用；意及不願為了「終結森林砍伐」承諾，而終止目前政府推動的大規模建設發展。

西蒂表示，各國對於「森林濫伐」一詞的定義大不同，用歐洲標準來規範印尼非常不公平。她強調，印尼計畫在2030年前，透過減少森林砍伐和復育森林達到「淨零排放」，而非終結森林濫伐。

印尼是全球第八大溫室氣體排放國，計畫在2056年前逐步淘汰燃煤發電，這是在2060年前實現淨零碳排放計畫的一環。印尼環境部發言人沒有回應環境團體的批評。