全球糧價達10年新高 美國增幅也逾4% 窮國雪上加霜

新冠疫情加上糧食價格上漲、糧食供應減少，奈及利亞東北部440萬人「有一餐沒一餐」。（取材自WFP）

聯合國糧農組織（FAO）4日指出，上個月世界糧食價格創下2011年7月以來的10年新高，且已是連3個月上漲，主要受到穀物和植物油歉收、需求大導致價格攀漲的帶動。 專家認為，在此情況與新冠疫情 夾擊之下，窮國經濟將雪上加霜；IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，「脆弱國家」不斷增加，需要世界各國一起行動，扭轉趨勢。

在紐約布魯克林藍領社區，原本3個洋蔥賣1美元，現漲至1.99美元。阿根廷、巴西、哥倫比亞、土耳其等國的食品價格通膨率超過10%；發達國家如美國 和歐元區國家的糧價增幅較少，仍分別有逾4%和近2%。美國食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）總裁帕特里西奧表示，全球消費者需要習慣糧食加價。

糧價上漲原因包括油價上升導致生產與運輸成本增加、因疫封城和廠房停工損害生產和出貨，疫情妨礙人員流動也令各工序出現人手不足，導致原材料短缺，供應鏈繃緊。

英國農產品商ED&F Man研究主管哈克（Kona Haque）說：「無論是粟米、砂糖、咖啡、黃豆、棕櫚油，你講得出的這些基本食品全都漲價。農產品出口大國巴西歉收、俄羅斯 乾旱、美國少了植被，而中國囤積增加，加上肥料、能源、航運費上漲，令價格飆漲。」法國經濟學家夏爾明（Philippe Chalmin）7月曾稱，中國大量搜購榨油種子作物、穀物和肉類，促使糧價飆升。

FAO貿易與市場司副司長施米德胡貝（Josef Schmidhuber）相信，糧價將長時間居高不下。他也指出，低收入國家人民糧食開支通常占收入逾六成，糧食價格飆升令對他們影響更大；IMF首席經濟學家也坦言，貧困家庭負擔更重，社會動盪風險也增加。

例如在非洲國家奈及利亞，嚴重飢餓人口達5年來最高水平，流浪人口達歷史新高的200萬，東北部440萬人「有一餐沒一餐」；世界銀行也指出，該國因糧食價格飆升帶動通膨，新增700萬名窮人。

在俄羅斯，食品成本飆升和實際收入下滑則導致執政統一俄羅斯黨的支持率降至歷史新低。在突尼西亞，海岸小鎮加爾梅爾的潟湖區域，農民表示受海水上升和暖化影響，加上雨水減少，農產收成益見慘淡。