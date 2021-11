1991年8月23日,當時的蘇聯總統戈巴契夫(左)與俄羅斯總統葉爾欽。Getty Images

倫敦 政經學院歷史系教授Vladislav Zubok的新書Collapse: The Fall of the Soviet Union談討蘇聯解體的原因,在蘇聯解體將屆30年的前夕發表,格外有意義。作者主張,蘇聯解體的一個主因是戈巴契夫和葉爾欽不合,甚至彼此憎恨,因而導致蘇聯解體。

作者認為,蘇聯的解體並非完全不可避免。週日泰晤士報的書評認為這本書是研究蘇聯解體為主題當中,最為全面的著作。