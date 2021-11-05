核能改列綠能？ 歐盟上演論戰 法點頭德搖頭

主張非核的德國僅剩三座核反應爐仍在運轉。（歐新社）

各國領導人和專家在蘇格蘭格拉斯哥討論氣候變遷 之際，另一項論戰也在歐盟 上演。以法國為首的部分歐盟國家計畫推動修法，將核能改列為綠能 ，促進相關產業投資；一些專家也改變以往反對核能的立場，認為核能比化石燃料來得安全且較少汙染。矢志推動非核的德國則堅定反對。

美聯社報導，一些氣候科學家和環保人士認為，核能是全球控制氣候變遷的最大希望。比起化石燃料的高碳排量每天造成人類死亡與疾病，核能對地球和人類的傷害更小。專家說，核災確實非常可怕，但極少發生，平均而言，核能比其他任何能源更安全。

美國氣候特使柯瑞曾是反核者，但他轉為支持核能，因為減少碳排是更重要的當務之急。

一些改變立場的科學家指出，過去半世紀以來，核電廠提供的能源，相當於讓化石燃料產生的二氧化碳少了600億噸。

歐盟正爭辯是否將核能轉列為綠能，一旦通過，未來數年將有數百億歐元的相關投資，而且歐盟的政策轉向對其他國家也有指標性地位，但德國反對。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究學者波文指出：「人類文明嘗試在未來30年對抗氣候變遷的努力正在動搖，如果我們排除核能，後果會很可怕；但如果我們一口氣關閉所有核電廠，後果恐怕會更加可怕。」

法國是全世界最依賴核電廠的國家，在核廢料處理產業也是佼佼者。核廢管理大廠Andra的核廢儲存場存放法國九成的低至中度輻射核廢料，包括反應爐運轉及維護時使用的衣物、工具和其他材料。這個場址設計成在最後一批核廢料運抵後，仍可維持三百年，直到場內輻射低於自然界數值。

至於燃料棒這類高輻射核廢料，也有業者正在法國東北部小鎮比赫（Bure）開發地下儲存場，向下挖掘500公尺深，並不斷測試確保安全性。若此場址通過法國官方批准，可存放約8萬5000公噸高輻射核廢料。

Andra發言人波修說：「核廢料確實很嚇人，我們無法消除民眾的恐懼，我們的角色是確保民眾、環境及員工的安全。」

麻省理工學院大氣科學教授伊曼紐說：「民眾開始了解非核的結果。對於世界氣候風險的覺察正增加中，民眾說『這比核電廠還可怕一些』。」