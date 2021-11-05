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梅克爾退休前最後一次訪法 馬克宏：法國愛妳

編譯中心／綜合4日電
梅克爾最後一次正式訪問法國，受到歡迎。(歐新社)
梅克爾最後一次正式訪問法國，受到歡迎。(歐新社)

德國總理梅克爾16年任期來到終點，3日她最後一次正式訪問法國。法國總統馬克宏為這位盟邦領導人溫馨送別，肯定梅克爾維護歐洲團結，並授予她法國榮譽軍團勳章，更在推特以德文寫道，「法國愛妳」!

中央社報導，馬克宏和妻子3日在勃艮第葡萄酒產區的中心博恩迎接梅克爾伉儷到訪，數百民眾夾道歡迎。

馬克宏感謝梅克爾對他的耐心以及經驗傳授，並頒授法國榮譽軍團勳章大十字勳位給任內曾與四名法國總統合作的梅克爾，同時告訴她，「自從妳成為總理，法國學會了解妳並敬愛妳。」

馬克宏指出，梅克爾最初和法國前總統席哈克合作，接者與沙柯吉共同應對金融危機並維持歐元區團結，再攜手歐蘭德面對恐怖主義和移民危機，最後與他一起對抗新冠病毒疫情。

馬克宏說：「妳致力使歐洲團結安渡所有這些震盪，我希望妳為我們留下的經驗能與我們同在，即力抗橫逆，確保大家團結一致並使局面不致崩潰。」

此行是梅克爾最後一次以德國總理身分訪問法國，兩國領導人皆未在博恩發表政治聲明。

1993年德法峰會時，德國前總理柯爾與法國前總統密特朗曾在博恩號召歐洲加強融合。

梅克爾與同為保守派的法國前總統沙柯吉關係密切，兩人在歐元區危機期間的合作，為他們贏得「梅柯吉」的稱號。

雖然外界認為馬克宏與梅克爾的交情不如沙柯吉，但同樣主張歐洲融合的兩位現任德法領導人，仍在疫情危機中密切合作。

67歲的梅克爾將在德國新聯合政府組成後正式卸任，為她16年總理任期畫下句點。

梅克爾 馬克宏 德國

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