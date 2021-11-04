日本年度流行語候選名單公布 疫情韓劇都有

日本今年度「新語•流行語大賞」4日公布候選名單，有30個候選詞語。（取材自NHK）

日本 今年度「新語•流行語大賞」4日公布候選名單，涵蓋30個今年曾在日本掀起熱烈討論的詞語，紅遍全球的南韓影集「イカゲーム」（魷魚遊戲）、奧運 及疫情 相關詞語都在列。

候選名單有多個和疫情相關詞語，包括「自宅療養」（新冠患者在家療養）、「人流」（人潮）、「副反応」（疫苗副作用）、「変異株」（病毒變異株）、「黙食/マスク会食」（戴口罩吃飯）以及「路上飲み」（餐廳限賣酒類，民眾改在路上喝酒）等。

延後一年的奧運於7月23日至8月8日於東京舉行，掀起奧運熱潮，包括日本歷來最年輕奧運選手、奪得滑板冠軍的13歲少女西矢椛，被主播形容為「13歳、真夏の大冒険」（13歲的盛夏冒險），以及開幕式以綜藝節目「超級變變變」發想的「ピクトグラム」（pictogram，象形符號），諧星運用身體和道具擺出比賽項目的符號。

在美國職棒大聯盟掀起旋風的天使隊大谷翔平，也有投手大谷打者翔平的「ショータイム」（showtime，好戲上場）和「リアル二刀流」（真正二刀流）兩個詞語進入候選名單。

社會流行方面，今年在日本熱賣的「マリトッツォ」（maritozzo，鮮奶油夾饀麵包），NFT（非同質化代幣），與氣候峰會相關的「SDGs」（永續發展目標）等等。

「新語•流行語大賞」由自由國民社主辦，12月1日公布年度大賞及前10名，並頒獎給相關人士。