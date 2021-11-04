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獲贈2.1億 牛津學院以越南女首富命名 惹校友不滿

編譯中心／綜合3日電
李納克爾學院準備換上「草學院」新名字。(取材自維基百科)
李納克爾學院準備換上「草學院」新名字。(取材自維基百科)

英國牛津大學有60年歷史的李納克爾學院（Linacre College），準備換上新名字。英媒報導，該學院接受越南女首富阮氏芳草捐贈1億5500萬英鎊（約2.1億美元）後，計畫改名為「草學院」。

綜合媒體報導，李納克爾學院11月1日表示，為感謝越捷航空公司創辦人、越南女首富阮氏芳草旗下的索維克集團捐款，將改名為「草學院」（Thao College）。李納克爾學院成立於1962年，用以紀念15世紀著名學者、牛津校友李納克爾（Thomas Linacre），他既是古典學家，也是亨利八世的私人醫生，是倫敦皇家內科醫生學院的首任院長。

阮氏芳草白手起家，創辦越南廉航「越捷航空」，據富比世雜誌估計身家達27億美元。（...
阮氏芳草白手起家，創辦越南廉航「越捷航空」，據富比世雜誌估計身家達27億美元。（路透）

阮氏芳草表示去過牛津很多次，「牛津大學的學術環境給我留下了非常深刻的印象。我一直希望透過教育、培訓和研究為人類做出貢獻，我相信牛津是實現這個願望的合適地方。」李納克爾學院則表示，學院一直很少接受捐款，這一舉動是「變革性的」。據媒體消報導，阮氏芳草的兒子已申請在牛津大學入學。

51歲的阮氏芳草白手起家，創辦越南廉航「越捷航空」，曾以招攬「比基尼空姐」打響知名度。據富比世雜誌估計，阮氏芳草的身家達27億美元。

據報導，這筆捐款引起正反看法。部分越南人稱讚阮氏芳草仁慈；但也有人質疑她在越南賺錢，卻捐給平均收入是越南14倍的國家。李納克爾學院出身的校友也有懷疑的聲音。加拿大麥科文大學現任教務長克雷格蒙克說：「對一整個學院的重新命名，應在牛津大學的聯邦系統中進行。」並表示，「我對這一舉動傳遞出牛津大學可能會『出售』某些東西的信號，不太滿意。」

學院仍有待英國樞密院最終批准，才能落實改名。

越南 英國 富比世

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