我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

油電動力車風潮席捲歐盟 環團警告：其實沒那麼環保

編譯中心／綜合3日電

隨著具環保意識的駕駛不再選擇汽油和柴油車，以免造成更多汙染，油電混合動力車在歐盟愈來愈受歡迎。然而環保人士警告，油電動力車其實沒那麼環保。

油電動力車在歐盟的銷售可能很快就會超越汽車。利用像是煞車動能回收電力，為電池組充電的新版油電動力車在歐盟第3季銷售占20.7%，插電式混合動力車占9.1%。汽油車占將近40%，柴油車占17.6%，純電動車僅占9.8%。

搭載傳統內燃機和小型電動馬達的油電動力車，可行駛數公里不排放二氧化碳。但油電動力車真的製造較少汙染，還是只是全世界朝摒棄汽油車和柴油車邁進的過渡解決方案呢？

綠色和平組織和設在布魯塞爾的環保團體「運輸與環境」（Transport & Environment）認為，油電動力車實際上減緩此過渡進程；他們希望加快轉型至純電動車和其他形式運輸，並指出油電動力車並沒有那麼環保。

綠色和平組織去年表示：「傳統的『全』油電動力車，多數時間是靠化石燃料提供動力，沒有比傳統汽油和柴油引擎環保多少。」

法國環保組織「自然與人類基金會」（Nicolas Hulot Foundation）的謝隆（Marie Cheron）也同意。她說：「舉例來說，車隊買了一些油電動力車，但他們沒有可以充電的系統，所以就沒充電了，當然就不會使用電力來開車。」

歐盟 電動車 汽車

上一則

馬斯克稱「說清楚我就捐款救饑荒」UN官員推文附上計畫

下一則

印度Covaxin疫苗易於儲存 列世衛緊急使用清單

延伸閱讀

台外交次長：美豬非唯一議題 不影響台美

台外交次長：美豬非唯一議題 不影響台美
蘇貞昌「反萊豬得罪美國」 柯文哲：這就是政治操作

蘇貞昌「反萊豬得罪美國」 柯文哲：這就是政治操作
汽油價格不斷上漲如何在加油時省錢

汽油價格不斷上漲如何在加油時省錢
中國海關：歐盟等32國不再給予普惠制關稅優惠

中國海關：歐盟等32國不再給予普惠制關稅優惠

熱門新聞

嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

真子下嫁變平民 日宮內廳仍代購物 挨轟：要當公主多久

2021-10-27 21:12
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
小室圭今年7月參加紐約州律師資格考試，未能合格。（路透）

律師考試落榜 事務所老闆證實小室圭沒考上

2021-10-30 13:11
英國威爾斯地區風景如畫、牛羊成群的巴德西島看似平靜，地下卻埋了多達2萬人。（取材自臉書）

英國無名小島驚見「萬人塚」 骸骨因葬太多人浮出地表

2021-10-30 08:33

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明