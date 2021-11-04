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拜登搭專機去氣候峰會 挨批偽君子 威廉凱特乖乖坐火車

編譯李京倫、 莊蕙嘉、陳韋廷／綜合3日電
威廉王子(右)和妻子凱特搭乘火車到蘇格蘭。 (取材自推特)
威廉王子(右)和妻子凱特搭乘火車到蘇格蘭。 (取材自推特)

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正於蘇格蘭格拉斯哥召開，各國領袖呼籲減碳救地球。但英國每日電訊報報導，接送各國領袖、政要和來賓的專機及私人飛機多達400架，痛批峰會「偽君子」；據報導，美國總統拜登、英國王儲查理和首相強生都搭乘專機，而威廉王子和妻子凱特則搭乘火車。

英國周日郵報估計，全球政治人物和商界領袖共搭乘400多架私人飛機到格拉斯哥，預計將排出1萬3000噸二氧化碳，超過1600個蘇格蘭平民一年排碳量總和。飛機的碳排量遠高於鐵路，而比起一趟載數百名旅客的商用客機，專機的每人碳排量更高。

環保人士芬奇說：「私人飛機很能凸顯身分，但一邊搭乘私人飛機一邊宣稱要對抗氣候變遷，很難說不是虛偽。」哈佛教授陶瑞也在推特上表示 :「對於這些國際峰會，我早就嗤之以鼻……。愈污染的人愈談環保，談環保只是讓他們能更心安理得地污染。」

COP26接送各國領袖、政要和來賓的專機及私人飛機多達400架。(路透)
COP26接送各國領袖、政要和來賓的專機及私人飛機多達400架。(路透)

據報導，拜登搭總統專機空軍一號，從華府飛到羅馬參加G20峰會，1日再飛抵英國參加COP26。王儲查理和強生也都搭乘私人飛機往返羅馬，再到蘇格蘭。威廉王子和妻子凱特就很規矩，搭火車抵達格拉斯哥，在市內都是以電動車代步。

強生的發言人解釋，首相將乘坐由35%永續航空燃料、65%普通燃料混合的「特殊燃料」提供動力的私人飛機回倫敦，表示「碳排放量將被抵消」。

在被問及為什麼強生不能乘坐火車在英國境內旅行時，發言人也說，強生這次不搭火車的原因是「時間限制」；據悉，倫敦到格拉斯哥搭火車約需四個半小時。

最新研究報告稱課徵碳稅有助於全球減少碳排量。歐新社
最新研究報告稱課徵碳稅有助於全球減少碳排量。歐新社

另一方面，據世界經濟論壇（WEF）與顧問業者PwC在3日發布的研究報告，若在富國每噸碳稅徵收75美元，將有助全球碳排量減少逾12%；且課徵碳稅後，以國內生產毛額（GDP）衡量的全球經濟規模只會下降1%。

研究發現，GDP減少的大部分從長期來看會因為徵收碳稅得到彌補。而透過重新分配高達3%的GDP，碳稅收入將可用來支持最弱勢的國家，並減少12.3%的碳排量。

英國 拜登 凱特

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