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夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

編譯張君堯／綜合報導
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

比利時近日一對夫妻前往戶外踏青時發生意外，妻子在拍照時不慎失足從100英尺高（約30公尺）的懸崖掉落身亡。

每日郵報報導，33歲的斯諾克斯（Zoe Snoeks）與丈夫詹森（Joeri Janssen）2日帶著養的狗來到比利時盧森堡省的納德林（Nadrin）附近，兩人當天很早就出發並來到一處垂直岩壁，詹森指出「我們很早就起床，那裡總是有濃霧、非常適合拍照，我們在上午9時前就抵達」。

兩人準備開心地拍照留念，詹森透露「當斯諾克斯提醒我要注意狗狗們時，她正在懸崖邊擺姿勢拍照」，隨後詹森轉身查看寵物，當他再度看向斯諾克斯的位置時「她已經不在了」，詹森回憶道「我沒有看到或聽到任何東西，沒有沙沙聲、沒有尖叫聲或喊叫聲」。

詹森表示「我立刻打給她，儘管我知道這毫無希望，懸崖有幾十公尺深，隨後我撥打緊急救援，但那裡幾乎沒有收訊，他們也聽不懂我在說什麼，即使我會說一點法語」，詹森後來只能去附近的飯店尋求幫助，並補充說「救援隊無法立即找到斯諾克斯，然後他們告訴我『不幸的是她已經死了』」。

盧森堡省檢察官辦公室指出，斯諾克斯失足滑倒掉到懸崖下面的烏爾特河（Ourthe River）中，救援隊後來發現她的屍體。詹森悲痛地表示「拍照是她的愛好，我後來打開她的手機，看到她在懸崖邊拍了一張照片，那是她最後一張自拍」。

目前尚不清楚地方當局是否會繼續調查斯諾克斯的死因。

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