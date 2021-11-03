阿富汗人飢寒交迫「賣幼女」激增 9歲女孩被迫嫁55歲男

神學士掌權後，阿富汗貧窮人家女兒以童婚方式被賣掉事件頻傳。圖為有幸離開阿富汗的女童，與本文無關。（路透）

神學士 （Taliban，又譯塔利班）今年8月掌權阿富汗 後，國際援助中斷，國內經濟崩潰，日前一起父親為了維持家庭生計，將9歲女兒賣給55歲男子的事件引發國際關注。神學士表示，將會進行「食物分配」計畫，日後再發生賣小孩的事件，將送入監獄 ，但該計畫具體作法並未公布。

9歲的阿富汗女孩帕瓦娜和家人，四年來棲身於阿富汗西北部巴德吉斯省的流浪者營地，靠人道援助和一天只賺幾美元的零工維生。帕瓦娜一家連食物等基本需求都負擔不起。

近日，55歲買主柯爾本以價值20萬阿富汗尼（2197美元）的羊、土地和現金，買下帕瓦娜。數月前，帕瓦娜12歲的姊姊就已經被賣掉了。

帕瓦娜的爸爸馬里克說，他既內疚羞愧又擔心，但也表示：「家裡有8口人，我得賣掉（孩子）好讓其他家人活下去。」賣掉帕瓦娜得來的錢，只能讓這一家生活幾個月，馬里克必須另尋辦法。

柯爾本不認為這筆交易是童婚，他說他已有一個老婆，會將帕瓦娜視如己出，好好照料。在阿富汗，15歲以下的童婚並不合法，卻行之有年，尤其在鄉下。

在阿富汗，隨著人道危機擴大，有很多年幼女孩以童婚方式被賣掉，帕瓦娜只是其中之一。有些家庭迫於飢餓做出令人痛心的選擇，尤其是在寒冬將臨之際。

聯合國本周公布的報告顯示，阿富汗逾半數人口正面臨迫切的饑饉。超過300萬名5歲以下兒童可能在未來數月陷入營養不良的境地。與此同時，糧食價格飆漲，銀行現金匱乏，勞工也領不到薪水。

這類絕望的事件引起熱議，巴德吉斯省的神學士領導人宣稱，已經規畫分配食物以防止賣女兒的狀況持續發生；神學士司法部發言人賈拉魯丁則稱，未來「政府」會施行一項計畫，「他們如果繼續賣孩子，就會被送進監獄」。但該計畫具體作法並未公布。