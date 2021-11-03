潛艦案羅生門 澳總理公開短訊駁斥撒謊「馬克宏早知情」

法國與澳洲 的潛艦合約爭議持續延燒。澳洲媒體2日報導，對於被法國總統馬克宏 指控「撒謊」，澳洲總理莫里森說遭到抹黑，又稱對方的指摘是對所有澳洲人的詆毀，澳洲早在6月就已經提及可能撤銷訂購法國潛艦。

馬克宏10月31日表示，澳洲於9月15日突然撤銷訂製12艘法國柴電潛艦合約的舉動，已傷害了澳洲以及莫里森的聲譽。當馬克宏被記者問及：「是不是感覺莫里森對你撒了謊？」馬克宏回答：「我不是感覺，而是知道。」

澳洲金融評論報2日引述外洩的莫里森與馬克宏通聯紀錄報導，對於「撒了謊」的說法，莫里森提出反駁。

莫里森表示，早在6月15日於巴黎與馬克宏聚餐時，「清楚提到傳統柴電動力潛艦並不符合澳洲的戰略需求」。當時就提到澳洲政府正積極地找尋其他方案，以代替法國潛艦。

莫里森透露，當他指出法國潛艦與澳洲需求有落差後，馬克宏答說：「我不喜歡損失。」法國也有生產核子動力潛艦的能力。

莫里森說，澳洲9月15日宣告接受美國 和英國協助建造核動力潛艦之前，馬克宏已經知道澳洲可能會撤銷訂購法國傳統動力潛艦。

馬克宏上周與美國總統拜登會談，拜登表示美國以為法國事前知情，並承認美國處理此事不夠得體。

莫里森表示，其中一項最讓澳洲擔心的問題是，澳洲當時向法國訂製的傳統動力潛艦要等到2030年後，甚至可能要等到2038年，才能下水服役；到時候，該批潛艦可能已經是落伍的戰備了。

莫里森說，9月13日他一度試圖致電馬克宏，預告澳洲即將撤銷訂購法國潛艦；但馬克宏只以簡訊回應。 莫里森還透露，馬克宏在訊息中詢問：「對於我們合作推動的大規模潛艦計畫，我應該預期會收到好消息還是壞消息？」以此證明馬克宏有心理準備。但這是「選擇性爆料」，因為澳洲媒體並未披露莫里森的回應為何。

莫里森認為，馬克宏當時已經了解到，潛艦合約可能會被取消，因此，在AUKUS聯盟宣布組成前，馬克宏拒絕與他通電話。

澳洲前總理滕伯爾與前外長畢夏普都批評，莫里森為了個人利益竟然外洩與他國元首通聯紀錄，勢必重創澳洲國際形象，特定媒體配合演出也有違媒體本分。