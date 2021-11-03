不滿美艦進黑海 俄軍加強軍備、演練「摧毀敵方目標」

美國海軍第六艦隊指揮艦惠特尼山號2日抵達土耳其伊斯坦堡，很快就會加入在黑海的其他船艦。（路透）

美國 兩艘軍艦日前出現在黑海（Black Sea），引發莫斯科當局不滿，俄羅斯 海軍今天在黑海演練摧毀敵方目標。此外，俄羅斯總統普亭1日表示，將繼續加強空天防禦力量建設和海軍裝備現代化。

俄媒報導，俄羅斯黑海艦隊2日表示旗下船艦演練摧毀敵方目標，還說位於諾沃羅西斯克和克里米亞基地的防空系統已處在警戒狀態。黑海艦隊在聲明中說：「他們以防空飛彈武器和火砲，摧毀模擬敵軍的空中目標。」

俄國 之前已警告西方國家，不要派遣軍艦進入黑海和靠近克里米亞半島沿岸。俄國在2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，並視其為國土的一部分，但克里米亞半島在國際上仍被認為屬於烏克蘭。

普亭1日主持俄羅斯國防部和國防企業會議時，表示俄國部隊可以觀察到美軍指揮艦惠特尼山號進入黑海，並對北約組織在俄國邊界附近活動表達不滿。

俄羅斯總統普亭表示，將繼續加強空天防禦力量建設和海軍裝備現代化。（路透）

普亭指出，必須進一步完善俄羅斯空天防禦系統，「這與某些國家研發先進的高速打擊武器直接相關，也是因應總體軍事政治形勢變化的要求。」

他說，未來幾年，俄羅斯將增加200多架戰機、25套S-350和S-400防空導彈系統，以及最新S-500防空導彈系統首批生產樣品。2025年至2027年，俄空天部隊現代武器裝備份額將提高到80%以上。

近期俄羅斯與北約的關係不斷惡化。美國與北約船艦進入俄羅斯宣稱擁有的海域附近，惹惱俄國。北約10月驅逐8名俄羅斯代表團成員後，俄國暫停代表團在北約所有活動，並關閉北約在莫斯科的代表處。