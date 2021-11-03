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法國暫緩嚴格管制英國商品 繼續協商漁權

編譯中心／綜合2日電

英國脫歐之後，法國與英國之間漁權爭議難解，法國先前誓言要從2日起，對英國進口的商品實施嚴格管制。但是馬克宏在1日表示，他已經延後對英國的制裁，以便讓雙方談判人員可以解決相關爭端。

央廣引述路透報導，英法漁業爭端近期升級，法國方面曾表示，如果雙方無法在2日前就捕魚問題達成共識，將禁止英國漁船停靠法國碼頭，並加強檢查英國漁船和車輛。英法部長級官員於1日下午重啟談判，會談持續到2日，法國並就此延後報復措施。英國政府發言人對此表示歡迎，表示英方將繼續深入探討漁業問題，包括考慮向法國漁船發放更多在英國海域捕魚的許可證。

英國脫歐後引發漁權歸屬爭端，促使法國於10月27日在勒哈佛港附近的海域，扣押了英國的扇貝捕撈船「科內利斯．格特．揚號」(Cornelis Gert Jan)。英國環境部一名發言人2日表示，遭到法國扣押的英國扇貝捕撈船仍在勒哈佛港，這項發言證實了英國環境大臣尤斯提斯(George Eustice)今天稍早宣稱漁船已經獲得法國釋放，是一項口誤。

扇貝捕撈船船東也在今天表示，這艘英國捕撈船還在港口，正等待3日的聽證會。

英國 脫歐 馬克宏

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