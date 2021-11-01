萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

日本10月31日的大選開票之夜，東京都的京王線特急列車發生一起無差別殺傷事件，事件總共造成17人輕重傷，其中1人昏迷中。其中，驚嚇的乘客們在車廂裡倉皇逃跑的混亂場面，又一次衝擊日本社會。(路透截自目擊者@siz33_211101_2)

「趁著萬聖節 的東京 派對與日本 國會大選的投票日…這是故意選在熱鬧高峰的極惡犯罪！」日本10月31日的大選開票之夜，東京都的京王線特急列車發生一起無差別殺傷事件，嫌犯身著「蝙蝠俠」的小丑角色扮裝，在車廂中忽然持刀砍傷乘客，並且縱火焚燒，驚嚇的乘客們在車廂裡倉皇逃跑的混亂場面，又一次衝擊日本社會。

事件總共造成17人輕重傷，其中1人昏迷中，原本暫停行駛的京王線，在今天11月1日清晨已全面恢復通車。然而經過一夜的驚魂，社會大眾的憂慮並未因此消解：兇手確切的犯案動機為何？類似的電車「密室殺傷」為何總是不斷發生？在扮裝之下混入群眾的兇手，真的有辦法預防嗎？

男嫌持刃刺向1名老人 再縱火燒車廂

京王線事件發生於10月31日晚間8點左右，這個時間的東京街頭，一方面是周末萬聖節活動的最後一晚，新宿、澀谷等地仍可見到群眾聚集、扮裝遊街的熱鬧景象。同時這一天正好也是2021眾院選的開票之夜，作為新任首相岸田文雄鞏固執政的關鍵戰役，絕大多數的新聞媒體都集中火力直播報導選舉開票戰況，沒想到就在轉播開票的時刻，突然傳出東京京王線電鐵的無差別殺傷事件——當晚的新聞和社群實況，形成了萬聖節的歡鬧、眾院選的政客激情、以及京王線的恐慌——彷彿平行時空的三條線路，在當晚衝擊了日本的複雜心情。

(美聯社)

案發當晚的京王線電鐵是從京王八王子出發、開往新宿方向的特急列車，晚間7點54分停靠調布站後繼續往下一站行駛。約莫於晚間8點快要行經國領站時，一名24歲的男性服部恭太，手持30公分的利刃，刺向同在第8節車廂中的一名72歲老人，右胸被刺傷的老人當場重傷昏迷，隨後又在第6節車廂內潑灑打火機用油，縱火焚燒車廂。

車廂內隨即傳出一陣一陣的爆炸聲響，起火後也立刻飄散出黑煙，事出突然之下許多乘客還沒搞清楚狀況，看見黑煙與火勢後隨即向其他車廂逃跑，場面一度混亂。其他乘客用手機拍下起火瞬間的目擊畫面，怵目驚心的景象隨即掀起社群網路的恐慌議論。

(路透截自目擊者@siz33_211101_2)

(路透截自目擊者@siz33_211101_2)

當時車廂內的民眾按下緊急聯絡按鈕，但根據車掌的說法，因為通報當下車廂內的情況太過混亂吵雜，沒有辦法透過麥克風對話掌握實際情形，而事發車廂中也沒有設置監視器，無法透過監控畫面看到車廂內的一舉一動。

在京王線電鐵的行駛SOP規則裡，當發生經過緊急通報聯絡、卻無法明確掌握資訊的情形時，必須在最靠近的車站緊急停站。案發後離特急列車最近的車站是國領站，但該列車路線其實是過站不停，不過車掌當下仍決定緊急在國領站停靠。

車門打不開 乘客爭先恐後從窗戶逃出

與此同時，乘客自己也拉下了緊急停車把手，因此造成列車減速，進入國領站月台後，比原本的停車位置提前了大約2到3公尺左右的距離暫停，以至於車門沒辦法準確在月台出口處開啟。不過因為車輛設計上列車的窗戶都可以打開，乘客開窗後爬過月台閘門才逃出車廂，驚恐的攀爬場面、國領站月台上還不知發生何事的疑惑民眾，景象都在路人圍觀下被記錄下來。

(路透截自目擊者@siz33_211101_2)

事件大約在當晚8點半左右落幕，留在車廂內的兇手服部恭太被警方當場逮捕，最後總共造成17人輕重傷。重傷者為被利刃刺傷的老人，目前還在昏迷搶救當中，其他16人是在混亂逃跑的現場中受傷，但並非遭到兇手的追砍，許多人是被起火後的濃煙給嗆傷。

24歲的他「崇拜小丑」被捕時無悔意

京王線事件引發輿論譁然的是兇手的樣貌與態度。現年24歲的服部恭太，犯案當晚身穿紫色西裝，雖然臉上和頭髮沒有化妝，但看過「蝙蝠俠」的人即可一眼認出，服部恭太刻意扮裝成著名反派小丑JOKER。

事發同一日，澀谷地鐵站的萬聖節狂歡人潮。(美聯社)

在砍傷乘客並縱火之後，服部恭太沒有追殺其他逃跑的民眾，而是回到第2節車廂中，右手還拿著刀、左手則抽起菸來，就這樣翹著腳坐在車廂座椅上。警察趕到現場後，隨即將服部恭太逮捕，而這身小丑裝扮的樣貌，在Twitter上曝光後引發不少議論；根據共同社擷取警方的資料，服部恭太在接受警察盤問調查時毫無悔意：

「一切都在我的計畫中，沒把人給殺死真可惜啊！」

服部恭太向警方坦承，自己確實崇拜「蝙蝠俠」裡的JOKER，但對於犯案動機，服部目前只有說「如果殺人的話我就可以判死刑了」，聲稱原本計畫是要殺死2人以上，以此來實現自己被判處死刑的願望。

根據警方的初步調查，服部恭太使用的刀具和打火機油，是事前從網路上購入，當天帶進京王線的車廂中，據其本人的說法，大約是在今年6、7月的時候就已經思考用什麼方法讓自己被判死刑一事，而最後給服部靈感的，是發生於今年8月6日的「小田急線刺傷事件」，服部恭太向警方表示，京王線犯案就是模仿小田急線的手法。

(路透截自目擊者@siz33_211101_2)

小田急線同樣是一起無差別殺傷事件，兇手在晚間行駛中的電車內持刀砍傷乘客，並且試圖用沙拉油點火焚燒，最後造成10人輕重傷。當時警方調查兇手的動機，是自稱「痛恨看到幸福的女性」，因而持刀朝向車中的女大學生攻擊，事件後來也由警方朝向針對女性的仇恨犯罪偵辦。

目前京王線事件還在後續調查當中，在11月1日上午，內閣官房長官松野博一的例行記者會上承諾，將會和鐵道公司以及警察單位提高安全警戒，以防範這種「極兇惡的惡質事件」再發生。但具體的做法為何？又為什麼一次又一次的類似事件，總是難以預防？

進站未逐一檢查隨身物 難防不法分子

目前日本政府官方提出的初步改善，是加強監視器的設置、以及提高見警率的巡邏戒備。根據NHK報導，實際上今年8月發生過小田急線事件後，國土交通省就有表示要強化鐵道安全，不過當時為了防範持刀刃進入車廂的人士，除了要將利刃物品包裹好才能上車之外，在沒有逐一檢查物品的嚴密安檢下，實務上很難真正防堵圖謀不軌者。

另一方面，京王線事件發生的時間又是在萬聖節活動的周末，根據東京都警視廳的調查統計，往常每到日本的萬聖節時就是零星犯罪事件高漲的時刻，特別在性騷擾、偷竊、街道破壞等設會案件上最容易發生，其中原因和萬聖節遊街的人群密集接觸，以及在這種「扮裝」氛圍之下，讓有心人士有機可乘。在萬聖節活動時，人們對於奇裝異服、手持「凶器」的觀感又特別鬆懈，也因此像服部恭太的例子，起初幾乎周遭乘客都認為不過就是單純的扮裝者而已，沒想到竟是預謀已久的凶殺者。

(路透截自目擊者@siz33_211101_2)

也正因為這種藉由萬聖節人心鬆懈的時刻犯案，日本社會輿論上開始憂心，這樣根本防不勝防的隨機事件，到底有什麼辦法可以提前預防？之中有一些意見認為，恐怕要設定「合法扮裝」的區域，限定相關活動的範圍，一旦進入到電車等公共場所就必須「恢復正常」。但這種以高度限制自由的做法是否合理、實務上是否可行，恐怕還有許多商榷空間；倘若真的祭出如此極端的手段，那麼其他大型活動——像是Cosplay大會、同人誌現場等等，是否也要比照辦理？

另一種思考的做法，則是延續政府與國土交通省的高度警戒手段，加派人力在月台與車站出入口，或者強化執行安檢、設置行李與隨身物品安檢閘門等。但這一來是警力難以補充的問題，二來增設安檢關卡的做法耗費成本之外，在通勤吞吐量是世界數一數二龐大的東京地鐵站，還要有繁瑣的安檢工作，恐怕也是不切實際且引發民怨的下策。

雖然日本的犯罪學者和社會學家，也都承認相關事件很難100%的圍堵，真正的根源在於兇手犯案動機，但這又是另一個社會安全網難以捕捉的長年社會病灶。在京王線事件出現所謂的「JOKER犯案」話題後，社會輿論的恐怖感不僅直覺想到劇情設定裡捉摸不定的JOKER，也聯想起了過去像是奧姆教犯下的東京地下鐵沙林毒氣攻擊等重大事件。

「當初看到JOKER這個電影，就覺得根本就是日本的未來吧！」

Twitter上有不少關於兇手扮裝小丑的爭議，在這些意見討論之中，看出有不少言論都共同指出，無論是希思萊傑飾演的「黑暗騎士」版小丑、或是2019年強調心理驚悚的‎陶德菲利普斯版小丑，不少日本網友都聯想到了隱藏在社會裡的「邊緣人」，在毫無預警之下發動攻擊。而這種事後造成的社會恐怖印象，也連帶出現一種呼籲：「是不是以後日本萬聖節，應該避免扮裝成JOKER？」

目前警方還正在針對兇手服部恭太的犯案動機與背景進行調查。截至1日中午的警方公開資訊，服部恭太表示的確是預謀選在人流出入最多的萬聖節發動攻擊，上車之前還去了一趟人山人海的澀谷街頭。

「我很喜歡JOKER，他可以心平氣和地殺人，我的這身裝扮也是為了今天才買的喔。」