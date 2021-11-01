東京地鐵再現隨機殺人 「小丑」萬聖節揮刀縱火17傷

社群網站影片截圖顯示，10月31日發生揮刀濫殺攻擊案的京王線電車乘客爬窗戶逃生。（路透）

日本東京地鐵 京王線在10月31日晚間8時左右，傳出揮刀濫殺攻擊案，24歲無業男子服部恭太持利刃在車廂內攻擊周遭乘客，還潑灑不明液體，造成車廂起火燃燒，至少造成17人輕重傷，其中一名60多歲男子重傷，意識不明。警視廳已當場逮捕嫌犯。

NHK報導，該班電車在行經調布市國領站附近時，嫌犯服部恭太掏出利刃揮舞，攻擊周遭乘客，隨後在車廂內潑灑液體縱火，造成部分座椅燃燒，甚至有小型爆炸。東京消防廳表示，該液體是腐蝕性鹽酸。

據推特上現場影片，可以看到不少乘客在車廂內奔跑逃命，遠處另一節車廂內冒出雄雄火焰及陣陣黑煙，有目擊者說，起火時很多人被卡在車輛的連接部分，無法移動。這輛特急電車隨即緊急靠站，讓乘客下車疏散；但由於車廂未對準閘門導致無法開啟，許多乘客爬窗戶逃生。

在地鐵濫殺攻擊的男子身著小丑裝扮，還在車廂抽菸。（取材自推特）

據目擊者表示，嫌犯打扮成蝙蝠俠電影 中小丑角色，做案後並未逃逸，而是冷靜地坐在車廂內抽菸，等著被捕，場面相當詭異。由於事發當天是萬聖節，有乘客本以為是萬聖夜活動，看到嫌犯持刀走進車廂才匆匆逃命。一名一名20多歲女乘客說：「嫌犯拿著一把大刀，把像汽油一樣的液體裝在一個塑料瓶裡，往乘客身上倒，我以為他會死。」

嫌犯後來被趕至事發現場的警員制伏，以涉嫌殺人未遂的罪名遭到逮捕。他供稱受今年8月在東京都世田谷區列車上發生的持刀傷人事件影響，試圖藉由殺人被判死刑。