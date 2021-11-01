岸田刻意親民「區隔菅義偉」 眾院選戰驚險過關

日本 首相岸田文雄一上任就率領自民黨投入眾院選戰，從結果來看，雖然自民黨席次比上次選舉減少15席，但仍可繼續執政，算是過關。岸田在這次選戰刻意展現親民風格，與前首相菅義偉 區隔，希望避免重蹈菅義偉一年就下台的命運。

共同社指出，在與民溝通這一方面，岸田顯然記取教訓。岸田10月4日就任首相時，就表明將傾聽民眾的聲音，並在選戰期間和企業經營者等各界會談。岸田這項宣示顯然是和菅義偉區隔，菅義偉擔任首相時，常被批評在防疫政策等方面與民眾脫節。

日本一橋大學政治學教授中北浩爾說，岸田的溝通技巧比菅義偉好得多，但民眾還沒看到他實際的政策作為。

在安倍晉三和菅義偉擔任首相的八年間，日本政府一直採取「單向溝通」政令宣導方式。安倍之前的幾任首相，都無法做出重大決策，安倍政府有膽識做出決策，卻不善於向民眾解釋政策內涵，菅義偉也繼承了這種風格。然而，日本民眾如今期盼政府要說明政策。

菅義偉去年10月上台不久，就發生他拒絕任命日本學術會議推薦的六名會員事件。這個有違慣例的作法，引發學界批評他侵害學術自由和日本學術會議的獨立性。當時菅義偉卻拒絕提出合理解釋，導致他的支持度下滑。

今年8月，日本多次實施防疫緊急狀態，卻無法壓制新冠疫情 ，當時醫院人滿為患，一些確診者只能在家療養，菅義偉卻稱疫情問題「開始看到曙光」，再度遭輿論痛批與現實和民眾脫節。