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日本自民黨超乎預期 眾院單獨過半 岸田喊話盡快訪美

編譯中心／綜合31日電
日本眾議院10月31日大選，首相岸田文雄（右三）率領的自民黨確定可取得超過半數席次。 （路透）
日本眾議院10月31日大選，首相岸田文雄（右三）率領的自民黨確定可取得超過半數席次。 （路透）

日本眾議院31日大選結果今天清晨出爐，總席次465席中，首相岸田文雄率領的自民黨單獨取得「絕對安定多數」261席，超出預期。聯合執政的自民黨與公明黨加上日本維新會等所拿下的席次，大幅超過修憲門檻的2/3席次（310席）。

選舉結果，自民黨獲261席（選舉區189席、比例72席）、立憲民主黨96席（選舉區57、比例39）、公明黨32席（選舉區9、比例23）、共產黨10席（選舉區1、比例9）、日本維新會41席（選舉區16、比例25）、國民民主黨11席（選舉區6、比例5）、令和新選組3席（比例3席）、社民黨1席（選舉區1席）。其他無黨派等10席。日本維新會41席次增約4倍，一躍成為次於自民、立民黨的第3大黨。

「讀賣新聞」報導，選舉結果，5野黨「共鬥」效果不彰。選前有109席的立民黨，這次僅拿到96席。立民黨內部對於與共產黨加強合作一事，有人持慎重看法。這次選舉結果形同慘敗，立民黨代表（黨主席）枝野幸男等黨高層可能被究責。

日本眾議院法案或預算案，或者首相指名要過關，需有出席議員半數以上贊成票。對執政黨而言，過半席次是「最底線」。而擁有「絕對安定多數」席次，能在全部的常任委員會確保委員過半，不用由委員長裁決就可過關。

自民黨雖取得單獨過半席次，但在大阪府內15個選區的參選人全軍覆沒，是自民黨從1955年創黨以來首見。

此外，72歲的自民黨幹事長甘利明在小選舉區落選。甘利明的選區是神奈川13區，結果輸給立民黨的44歲候選人太榮志。執政黨幹事長在選區敗選是政壇首見，被認為是一大恥辱。

岸田說，執政聯盟勝選，意味選民認可他的施政。岸田選前承諾實現經濟成長，並將財富重新分配給中產階級。他還承諾取得更多病床，為可能的第六波新冠疫情做準備，並將在今年底前提出振興經濟方案，幫助受疫情重創的個人與企業。

選前自民黨在眾議院有276席，這次少了15席，岸田接受電視節目訪問時說，他會「分析結果並實實在在接受」。他還說，希望盡快訪美，與美國總統拜登會談。

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