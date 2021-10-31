我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再爆情蒐盟友 CIA首爾辦公室因勞資糾紛曝光

布林肯、王毅將在羅馬2度會晤 港媒：為拜習會鋪路

騎士法保障外送員勞權 西班牙外送市場大洗牌

中央社／馬德里30日綜合外電報導

短短數星期前，西班牙才剛實施新法，成為第一個賦予外送員勞權的歐洲聯盟（EU）成員國。此法可能成為歐洲榜樣，但UberEats或Just Eat等外送平台至今仍難適應。

這個所謂的「騎士法」（Rider Law）8月12日生效後，外送平台必須把常以騎乘單車或機車方式快遞餐飲的外送員視為員工，而非像以前一樣只當他們是自由業者，意味外送平台必須給予外送員病假等員工福利，以及不得恣意解僱的保障。。

「騎士法」只適用餐飲外送員，不涵蓋其他零工。

外送平台表示，騎士法威脅西班牙7億歐元（約8億美元）的餐飲外送產業，有平台試著鑽法律漏洞，也有平台選擇和工會談判。

英國戶戶送（Deliveroo）在「騎士法」生效前幾天的7月底，宣布將退出西班牙市場，耕耘西班牙市場11年的英國公司Just Eat支持這項改革，總部在加州的外送平台龍頭Uber Eats則選擇採用轉包方式，讓使用其平台的駕駛人受雇於Closer Logistics、Deelivers、Delorean等物流公司。

儘管Uber Eats堅稱其作法符合「騎士法」，工會卻指控Uber Eats違法解雇員工，堅持「平台必須擁有自己的員工」。

但遭到工會最嚴厲批評的，當屬巴塞隆納的Glovo公司。Glovo表示，會為線上超市或有簽約的公司雇用2000名外送員，但替餐廳快遞餐飲的外送員仍屬於自雇者。

西班牙工會「工人委員會」（CCOO）的古提瑞茲（Carlos Gutierrez）表示，此舉是為了切斷和外送員的直接關係，「規避法律」。

最近幾週又有兩家新公司加入西班牙外送戰場，分別是土耳其的Getir以及總公司在荷蘭阿姆斯特丹的Rocket，它們下月開始營運後，外送的駕駛員都會被視為公司員工。

英國 加州 福利

上一則

波灣4國召回駐貝魯特大使 黎巴嫩政經雪上加霜

延伸閱讀

西班牙遷徙放牧節遵古禮 羊群塞爆馬德里街頭

西班牙遷徙放牧節遵古禮 羊群塞爆馬德里街頭
火山還在噴發 西班牙離島發生5.0地震

火山還在噴發 西班牙離島發生5.0地震
漢堡引起英網友暴動…供應鏈之亂 英麥當勞特餐暫下架

漢堡引起英網友暴動…供應鏈之亂 英麥當勞特餐暫下架
西班牙驚悚小說女作家領獎 本尊竟是3男

西班牙驚悚小說女作家領獎 本尊竟是3男

熱門新聞

紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

2021-10-26 21:52
北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

真子下嫁變平民 日宮內廳仍代購物 挨轟：要當公主多久

2021-10-27 21:12

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦