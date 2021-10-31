騎士法保障外送員勞權 西班牙外送市場大洗牌

短短數星期前，西班牙才剛實施新法，成為第一個賦予外送員勞權的歐洲聯盟（EU）成員國。此法可能成為歐洲榜樣，但UberEats或Just Eat等外送平台至今仍難適應。

這個所謂的「騎士法」（Rider Law）8月12日生效後，外送平台必須把常以騎乘單車或機車方式快遞餐飲的外送員視為員工，而非像以前一樣只當他們是自由業者，意味外送平台必須給予外送員病假等員工福利 ，以及不得恣意解僱的保障。。

「騎士法」只適用餐飲外送員，不涵蓋其他零工。

外送平台表示，騎士法威脅西班牙7億歐元（約8億美元）的餐飲外送產業，有平台試著鑽法律漏洞，也有平台選擇和工會談判。

英國 戶戶送（Deliveroo）在「騎士法」生效前幾天的7月底，宣布將退出西班牙市場，耕耘西班牙市場11年的英國公司Just Eat支持這項改革，總部在加州 的外送平台龍頭Uber Eats則選擇採用轉包方式，讓使用其平台的駕駛人受雇於Closer Logistics、Deelivers、Delorean等物流公司。

儘管Uber Eats堅稱其作法符合「騎士法」，工會卻指控Uber Eats違法解雇員工，堅持「平台必須擁有自己的員工」。

但遭到工會最嚴厲批評的，當屬巴塞隆納的Glovo公司。Glovo表示，會為線上超市或有簽約的公司雇用2000名外送員，但替餐廳快遞餐飲的外送員仍屬於自雇者。

西班牙工會「工人委員會」（CCOO）的古提瑞茲（Carlos Gutierrez）表示，此舉是為了切斷和外送員的直接關係，「規避法律」。

最近幾週又有兩家新公司加入西班牙外送戰場，分別是土耳其的Getir以及總公司在荷蘭阿姆斯特丹的Rocket，它們下月開始營運後，外送的駕駛員都會被視為公司員工。