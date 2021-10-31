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日本眾院大選 自民黨難單獨過半 岸田恐成弱勢首相

編譯中心／綜合30日電
日本自民黨總裁、首相岸田文雄（左二）30日選在東京品川JR大井町車站前舉辦選前之夜的最後演說，他強調這是「對日本未來的選擇」。（路透）
日本自民黨總裁、首相岸田文雄（左二）30日選在東京品川JR大井町車站前舉辦選前之夜的最後演說，他強調這是「對日本未來的選擇」。（路透）

日本第49屆眾院選舉31日投票，結果最快深夜揭曉。新冠疫情對策、經濟政策和外交安保等政策，成為爭論焦點。選民將對安倍、菅義偉兩屆政府持續近九年的「自民黨獨大」政治做出評判；最新民調顯示，執政聯盟席次將過半，至少有232席，但是自民黨席次遠不如原先的276席。

眾院選舉上次實施於2017年10月。對於眾院465席（小選區289個、比例代表176人），有1051名候選人參與角逐。自採用現行的小選區與比例代表並立制以來，候選人數創新低。

朝野九個政黨黨魁30日前往激戰區，展開最後攻防。首相兼自民黨總裁岸田文雄表示：「我們將振興經濟，確保成長的果實為全民共享。反對派只想到財富重分配，但是經濟不成長，最終將沒東西可以分配」。

立憲民主黨猛轟「安倍經濟學」，只增加企業收入與股價，勞工薪資卻凍漲，而岸田文雄的主張是換湯不換藥。黨魁枝野幸男表示：「政治是為了保護人民生活與生計而存在。我們不斷提出變革的政策，是否改弦更張將交由選民決定」。

這次大選，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，面對罕見結盟的5個在野黨來勢洶洶，陷入苦戰。自民黨過往三屆大選都單獨過半，執政聯盟更贏得修憲所需的三分之二多數；然而安倍及繼任的菅義偉政府抗疫表現飽受抨擊，導致支持度持續下滑。

日本首相兼自民黨總裁岸田文雄（上排中）30日與其他自民黨成員，到埼玉縣拉票。Ge...
日本首相兼自民黨總裁岸田文雄（上排中）30日與其他自民黨成員，到埼玉縣拉票。Getty Images

民調普遍預期自民黨議席減少，自民黨則力求保住「絕對安定多數」261席，以利國會穩定運作。倘若自民黨拿不到「單獨過半」的233席，就必須靠立場親中的盟友公明黨才能繼續執政，但恐在安保政策上受到牽制，首相岸田文雄也會成為弱勢領袖。

此次眾院大選，自民黨為了應對中國擴軍及北韓飛彈威脅，提出將國防預算從占國內生產總值（GDP）接近1％大增至超過2％，以及推進擁有「對敵基地攻擊能力」等「鷹派」安保政策。不過，親中的公明黨並不支持國防預算大增，對於自民黨主張修憲將自衛隊正名為「國防軍」入憲，也持抗拒態度。

此外，日本有「期日前投票」（提前投票）制度，從本月20日至29日，逾1662萬人利用此制度投完票，比上屆4年前的眾議院大選多出約98萬人，創下新高。

眾院 岸田文雄 投票

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