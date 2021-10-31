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沒「安倍順風車」可搭 自民黨少壯派 半數恐落選

編譯中心／綜合30日電

本屆日本眾議院選舉有1051人參選，20至30多歲的候選人僅占整體9.4%，是首度不滿一成。而自民黨面臨支持度下滑，黨內只當選過1至3次的少壯派議員，無法再像過去3屆大選搭上前首相安倍晉三的「順風車」，選情尤其嚴峻。日媒分析，有近四成地區直選候選人屬少壯派的自民黨，將有半數面臨落選。

自民黨少壯派眾議員在2012年或之後才當選，尚未在所屬選區建立死忠選民，但在安倍民望之下，大多輕鬆連任；但自民黨在疫情之後民望大跌，少壯派得靠自己殺出血路。自民黨本次有277人參加地區直選，當中107人屬少壯派，「日經新聞」分析，其中只有三成候選人的支持度大勝對手，五成人只稍微領先或落後對手，比例較整體自民黨候選人高出一成。

此外，這次大選的70歲以上候選人有97人，是戰後以來最多，候選人高齡化將影響日本政治的未來。而儘管日本2018年立法在政治領域促進性別平等，這次仍只有17.7%候選人是女性，比例與上屆差不多。各國議會聯盟（IPU）統計表示，日本眾院解散前女議員比例僅9.9%，在190國之中排165位。

日本 眾院 眾議員

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