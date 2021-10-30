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11月入境泰國免隔離 最新名單台灣入列

中央社／曼谷30日專電

11月1日起完整接種疫苗的國際旅客可以入境泰國免隔離，泰國外交部日前公布首波46國和地區名單不含台灣，不過今天晚間公布更新後的63個國家和地區，台灣在泰國開放前最後一刻入列。

泰國政府拚經濟，11月1日起完整接種疫苗的旅客可以入境免隔離，10月21日泰國政府公布首波開放完整接種疫苗的國際觀光客入境免隔離，名單包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區，當天公布的名單尚不包括台灣。

泰國外交部今天晚間公布最新修正的名單，從46個國家和地區增加到63個，台灣在開放前最後一刻躋身進入免隔離名單。

根據泰國政府規劃，旅客登機前必須在名單上的國家和地區待滿21天，完整接種疫苗滿14天，出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後再做一次核酸檢測，抵達當天必須在獲得泰國政府安全健康標章認證（Safety & Health Administration，SHA）的旅館等待檢測結果，確認陰性就不需要隔離，可以在泰國境內自由行動。

入境旅客都要有保額5萬美元的醫療保險，並在出發前透過Thailand Pass網站遞交文件如疫苗證明和保險證明，以向泰國政府申請入境許可。

泰國政府目前承認的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。

泰國 疫苗 台灣

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