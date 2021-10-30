東京疫情降溫 澀谷鬧區人潮擁擠有人變裝

日本COVID-19疫情降溫後，為防止疫情擴大的緊急事態宣言、防止蔓延等重點措施9月30日解除。本週末是餐飲店被要求提早打烊措施解除後的首個週末，東京澀谷湧進人潮。有人還做萬聖節變裝模樣。中央社

日本COVID-19疫情降溫後，為防止疫情擴大的緊急事態宣言、防止蔓延等重點措施9月30日解除。本週末是餐飲店被要求提早打烊措施解除後的首個週末，東京 澀谷湧進人潮。

明天是萬聖節 ，加上是餐飲店解除被要求提早打烊措施解除後的首個週末，今晚東京澀谷人潮擁擠，可看到奇裝異服或打扮成人氣電影「鬼滅之刃」或電影「蜘蛛人」等模樣的民眾。

東京澀谷是年輕人愛逗留之地，澀谷區公所擔心做各種打扮的人鬧事，加上擔心疫情擴大，去年和今年都呼籲民眾萬聖節盡量少到澀谷。有些餐飲店也怕民眾喝酒後太嗨而沒做好防疫，主動決定不賣酒或縮短營業時間。

31日萬聖節當天，掌管東京警務的警視廳將在澀谷加強警戒，預定派出約100名警員維持秩序。

31日也是這次第49屆眾議院選舉投開票的日子，有民眾問是否能做「萬聖節變裝」到投票 所投票。日本總務省（相當於內政部）、東京都選舉管理委員會對媒體表示，投票所並無選民衣著裝扮的規定。

不過，日本公職選舉法60條有規定「投票所秩序的保持」，管理投票者判斷有民眾做出破壞投票所秩序的行為等的話，可要求安靜或離開投票所。

東京都選舉管理委員會人員表示，並沒說變裝來投票不行，如果低調、安靜投票的話，是沒問題的。