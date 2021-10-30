菲律賓近6成民眾生活品質惡化 杜特蒂聲望下滑

菲律賓總統杜特蒂。 路透

菲律賓民調 顯示，COVID-19疫情 下，57%菲國民眾認為生活品質較一年前惡化，總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）施政滿意度也持續下滑，從去年11月的84%下跌17個百分點，今年9月滿意度掉到67%。

菲律賓總統大選將於明年5月登場，呼聲較高的幾組正副元首參選人近日陸續出線，由於杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）表態不參選總統，前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）接收薩拉支持者，目前民調領先。

不過，民調機構「社會氣象站」（SWS）調查發現，隨著疫情延燒，一年來杜特蒂施政滿意度持續下滑，從去年11月的84%、今年6月的75%，9月進一步下滑到67%，不滿意度為15%。

調查顯示，杜特蒂滿意度在都會區和農村都呈下跌趨勢，不同年齡層和教育程度民眾對杜特蒂滿意度也全面下滑。菲律賓各行政區中，杜特蒂家鄉民答那峨島對他的滿意度最高，達82%；馬尼拉都會區和菲國中部維薩亞斯群島（Visayas）對他的滿意度分別為68%和62%。

另一方面，菲國衛生部表示，截至28日，大馬尼拉地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數呈下滑趨勢，但隨著疫情管制鬆綁，9個區域的COVID-19病例數開始攀升。

菲律賓今天通報新增4008例COVID-19確診、423人不治，累計確診病例達278萬3896例、4萬3044人病逝，陽性率從9月初的26.4%大幅下降到7.8%。