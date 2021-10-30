有沒看錯？知名教堂外拍不雅照 部落客與女友被判坐牢

部落客柏比耶夫與模特兒阿琪莫娃9月底發布兩人在紅場一角拍攝的照片，左圖被控違反「侵害宗教感情」的罪名。畫面翻攝：RT.com

俄羅斯 首都莫斯科的法院29日將一名塔吉克男子與他的俄羅斯女友送去吃10個月牢飯，理由是他們在知名的聖巴西爾大教堂（St. Basil's Cathedral）前方拍攝「淫穢照」，因此被判「侵害宗教感情」有罪。

俄羅斯官媒《RT》與獨立媒體《Meduza》報導，部落客柏比耶夫（Ruslan Bobiev）與模特兒阿琪莫娃（Asya Akimova）9月29日上社群媒體 發布兩人於紅場一角拍攝的照片，背景正是俄羅斯最受歡迎文化象徵之一的聖巴西爾大教堂。

據報導，最具爭議的一張照片是柏比耶夫站著面對鏡頭，身穿寫著「警察 」字樣夾克的阿琪莫娃一邊背對著鏡頭蹲下，一邊模擬正在進行性行為。

據報導，真名為穆洛宏札德（Ruslani Murojonzod）的柏比耶夫與真名為契絲托娃（Anastasia Chistova）的阿琪莫娃隨後雙雙遭到拘留，被控違反旨在懲罰犯下「目的是侮辱信徒宗教情感」之行為的法律，遭求處10個月有期徒刑。

《RT》與《Meduza》指出，柏比耶夫與阿琪莫娃是第一批依該法判處坐牢的人，之前被判有罪的人均處以罰金或緩刑。兩人月初已因此照被判不服從警方輕罪成立與坐牢10天，柏比耶夫另外判罰5000盧布罰金（約70.4美元）與發布多隻謝罪影片。