譚德塞無對手 勢連任世衛祕書長

世界衛生組織祕書長事譚德塞接受28國提名連任下一屆秘書長，且是唯一候選人。（美聯社）

世界衛生組織 （WHO）今天表示，祕書長事譚德塞 接受28國提名連任下一屆祕書長，且是唯一候選人，將在明年5月世界衛生大會（WHA）投票。但他未獲母國衣索比亞支持，美國 、中國也未提名他。未來美國及中國是否支持譚德塞續任世衛 祕書長受到矚目。

世衛組織說明，各國提名候選人已在9月23日截止，今天宣布共28國提名一位候選人，即現任祕書長譚德塞。

在公布候選人後，世衛將在2022年1月執行委員會進行初步審查，確保候選人符合資格並進行面試，然後將提名送交5月的世衛大會投票，若表決通過，譚德塞的第二任期將在8月開始，任期為5年。

世衛表示，提名譚德塞的28個會員國包括德國、法國、奧地利、西班牙、匈牙利、印尼、肯亞等，但除美國及中國並未在提名國之列，也不見譚德塞的母國衣索比亞。

譚德塞是前衣索比亞外長，但近年他的家鄉泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與衣國政府交火，軍方還曾指控譚德塞替泰格瑞人民解放陣線獲取武器與外交支持。

此外，譚德塞在新冠疫情爆發之初被視為傾中，前美國總統川普批評他，美國並退出世衛，但現任總統拜登上任後美國重返世衛。之後譚德塞支持美國及歐盟啟動第二階段赴中國疫情溯源，並呼籲中國公開原始資訊，以及讓專家更深入探索病毒可能由實驗室流出的理論。但中方否認譚德塞說法，另將疫情溯源指向美國。

•東京「校正回歸」多4065例

疫情方面，日本東京都近兩周單日新增確診連續低於50例，日本《NHK》報導，東京都政府病例登錄程序與系統上的錯誤，自今年4月3日至10月2日這半年間，一共需要補登4512例確診病例，但有447例是重複病例或後續確認為陰性者，需要移除病例。一增一減下，東京都在這半年間，總病例數「校正回歸」新增4065例。

此外，日本和歌山縣是日本全國唯一規定確診者不論症狀輕重都要住院的地區，該縣追蹤調查5000多名確診者發現，無症狀患者中有1/4會演變為肺炎。