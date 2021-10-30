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批沙烏地出兵葉門 黎巴嫩大使遭驅逐

編譯中心／綜合29日電

沙烏地阿拉伯今天下令黎巴嫩駐當地大使在48小時內離開，以及禁止進口該國產品，回應黎巴嫩官員日前批評沙烏地政府出兵葉門的言論。

美聯社報導，社交平台26日廣泛流傳黎巴嫩資訊部長庫爾達希的錄音，他當時批評沙烏地阿拉伯為首的聯軍介入葉門局勢是侵略和荒謬，並指自己反對阿拉伯國家之間爆發戰爭。

本身是真主黨（Hezbollah）友好組織支持者的庫爾達希之後舉行記者會，稱有關言論是在8月5日公開，當時他仍未入閣，強調不會為言論下台，指大家不應繼續成為恐嚇目標。他並表示自己成為官員後，就遵守政府的政策，沒有公開表態。

不過，沙烏地阿拉伯決定向黎巴嫩駐當地大使下逐客令，同時召回駐貝魯特大使諮詢意見。另一中東國家巴林其後亦要求黎巴嫩駐當地大使在48小時內離開。

黎巴嫩總理米卡迪（Najib Mikati）嘗試淡化事件，表示該段錄音是在卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）播放，並不反映政府的立場。他重申政府決心與沙烏地建立良好關係，呼籲庫爾達希以國家利益為優先，採取正確決定以修補兩國關係。該國外長表示準備成立危機處理小組，認為可以透過對話方式化解分歧，否認與沙烏地等波斯灣國家陷入危機。

沙烏地阿拉伯

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