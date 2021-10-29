梅克爾退休後 入住廉價公寓 駁斥要搬回出生地漢堡

梅克爾退休後，將入住柏林的廉價公寓，想想以後能做什麼。（Getty Images）

德國 總理梅克爾 正式卸任，最快12月的第二周離開總理府，正式退休。據悉，梅克爾退休後將入住柏林廉價公寓。

西德意志匯報近日發表文章稱，梅克爾仍將選擇在柏林生活。梅克爾曾表示，關於搬到出生地漢堡的傳言並不屬實，她和丈夫紹爾將繼續住在柏林和勃蘭登堡。在柏林，這對夫婦住在博物館島附近的一棟受保護的廉價公寓裡。

梅克爾稱，她很高興終於有了空閒時間，搬出總理府後，她想真正休息一下，想想自己以後能做什麼。

文章還表示，梅克爾拒絕新的政治職位。許多人希望梅克爾成為下一任歐盟 理事會主席，前歐盟委員會主席容克表示，梅克爾非常有資格任職於歐盟辦公室。也有人猜測梅克爾將成為聯合國祕書長。但梅克爾多年來一直保證，她不再尋求政治職位。

另據央廣報導，德國政府一名官員28日表示，梅克爾已邀請她可能的繼任者、財政部長蕭茲，共同出席30日於義大利首都羅馬召開的20國集團(G20)高峰會，加入與其他世界領袖的雙邊會談。

政黨官員上周表示，致力於組建新聯合政府的社會民主黨、綠黨和自由民主黨等三個德國政黨，預定在11月底完成談判，並希望在12月6日的那一周，選出社民黨的蕭茲為新總理。

這名官員說，梅克爾與20國集團領袖舉行的雙邊會談，將涵蓋與伊朗的核談判等議題，其中並包括與美國總統拜登舉行一次會談。